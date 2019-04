¡Se le escapó! Leyenda de WWE reveló que John Cena peleará en WrestleMania 35

A falta de un día para WrestleMania 35 , WWE no ha confirmado la presencia de John Cena. Sin embargo, muchos fanáticos esperan poder verlo, al igual que en la edición pasada cuando se enfrentó a The Undertaker.

Y tal parece que John Cena sí estará en el megaevento de WWE, así lo confirmó Kurt Angle en una reciente entrevista. "Lo estimo mucho, sé que tendrá un combate en WrestleMania 35. No estoy muy seguro de si ya lo han anunciado, pero estará allí, dijo.

Eso sí, Angle no dio detalles de quién será el rival de John Cena en WrestleMania 35, pero dejó en claro que no será él. "Esperaba enfrentarlo, pero no acabó ocurriendo (lo hará ante Baron Corbin). Quería que acabara mi carrera como yo empecé la suya", agregó.

Cabe señalar que es posible que John Cena enfrente a Elias en WrestleMania 35. De esta manera, el megaevento de WWE tendrá 17 combates en su cartelera, la cual se celebrará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

