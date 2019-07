Quieren sumar más medallas: delegación peruana de bádminton clasificó a cuartos de final en Lima 2019 [FOTOS]

Siguen en competencia por llegar al podio. La delegación nacional de bádminton avanzó a cuartos de final y buscarán sumar más medallas para Perú en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Las categorías que siguen en carrera son la de individual femenino, en dobles de ambos géneros y mixtos.

La peruana Daniela Macias venció a la mexicana Adriana Valera y clasificó a cuartos de final en la modalidad individual femenino y se enfrentará ante la estadounidense Iris Wang, este miércoles a las 11 a.m. Pero no es la única competencia donde peleará por ingresar al medallero.

Junto a Danica Nishimura, Daniela buscará clasificar a semifinales en la modalidad dobles ante las brasileñas Samia Passos y Jaqueline Lopes. Al igual que ellas, Inés Castillo y Paula La Torre buscarán quedarse con el podio en eta modalidad de bádminton ante las canadienses Kristen Tsai y Rachel Honderich.

En dobles masculino, el dueto conformado por Mario Cuba y Diego Mini buscará asegurar una nueva medalla para Perú ante los canadienses Nyl Yakura y Jason Ho-Shue. Diego también compite en la modalidad de dobles mixtos junto a Dánica Nichimura, ambos se medirán ante la pareja de estadounidenses Paula Obanana y Howard Shu.

Todos los duelos por cuartos de final en bádminton se realizarán en el Polideportivo 3 de la Videna y se realizarán este miércoles 31 de julio desde las 9 de la mañana. Aquí te damos el cronograma de partidos y sus horarios:

► Individual femenino:



Daniela Macias vs. Iris Wang (Polideportivo 3 / 11:00 a.m.)

► Dobles femenino:



- Inés Castillo y Paula La Torre vs. Kristen Tsai y Rachel Honderich (Polideportivo 3 / 9:00 a.m.)

- Daniela Macias y Danica Nishimura vs. Samia Passos y Jaqueline Lopes (Polideportivo 3 / 7:00 p.m.)



► Dobles masculino:



- Mario Cuba y Diego Mini vs. Nyl Yakura y Jason Ho-Shue (Polideportivo 3 / 7:00 p.m.)

► Dobles mixto:



- Diego Mini y Danica Nishimura vs. Paula Obanana y Howard Shu (Polideportivo 3 / 10:20 a.m.)

