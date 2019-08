¡Juguemos parejo! Deportistas peruanos de Lima 2019 se suman a campaña por la igualdad

Deportistas peruanos que participan en Lima 2019 , como Diana Chirinos (Selección de Taekwondo), Jonathan Nakamatsu (Selección masculina de vóley), Camila Méndez (Selección de Hockey Femenino) y Diana Rojas (Atleta Paralímpica de vóley sentado) se sumaron a la campaña #JuguemosParejo, impulsada por la Mesa de Género de la Cooperación Internacional en el Perú (MESAGEN) en el marco de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Esta campaña alienta a todos los peruanos y peruanas a promover la igualdad de género en todos los ámbitos, para construir una sociedad más justa.

"Mi papá siempre creyó que si había algo que me gustara, debía hacerlo. Con él he podido jugar fútbol, básquet y siempre respetó lo que me gustaba", indicó Diana Chirinos, seleccionada nacional de Taekwondo. Por su lado Jonathan Nakamatsu, seleccionado nacional de Voleibol masculino instó a hacer lo que más nos gusta y romper con los estereotipos impuestos por la sociedad. "No hacer lo que a ti te gusta por estereotipos creados, no tiene sentido. Si te gusta, si te apasiona, no lo dejes", sostuvo.

#JuguemosParejo, con su slogan "Tu hogar es tu primera cancha y tu primera hinchada. Ahora, la igualdad es la meta", busca sensibilizar al público sobre la importancia de la igualdad de género en la vida de todas las personas. La campaña muestra cómo los estereotipos de género están profundamente enraizados en la sociedad, pero a la vez resalta que el apoyo de la familia es crucial para romperlos y permitir así desarrollar fortalezas, cualidades y destrezas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

"El mensaje de #JuguemosParejo es claro y directo: la igualdad de género es un derecho humano fundamental y esa igualdad se construye desde el hogar. El papel de las familias es clave para lograr una mayor igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo a personas con discapacidad y personas LGBTI", afirma Kate Harrisson, embajadora del Reino Unido en el Perú.

En el marco de este importante evento de competencia, la nueva iniciativa de la MESAGEN alienta también a respetar los derechos de todos y valorar el potencial de las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad que suelen estar sujetas a discriminación, como las personas con discapacidad y de las personas LGBTI en el ámbito deportivo.

"La discriminación hacia las personas con discapacidad y la comunidad LGTBI en el mundo deportivo es latente y todavía hay mucho por aprender. Sin embargo, Lima 2019 puede representar un punto de quiebre en la historia de lucha por construir un Perú más equitativo", agregó la funcionaria británica.

#JuguemosParejo nos invita a reconocer que todos tenemos los mismos derechos y merecemos un trato respetuoso, justo y equitativo, así como las mismas oportunidades para realizarnos y ser felices.



► ¡Poderosa llave! Charlotte Flair derrotó a Ember Moon con una 'Figura 8' en SmackDown Live [VIDEO]



► WWE SmackDown EN VIVO y EN DIRECTO: sigue AHORA el show azul posterior a SummerSlam ONLINE desde Canadá



► Roger Federer vs. Londero EN VIVO y EN DIRECTO: sigue ONLINE AQUÍ el debut del suizo en el Masters de Cincinnati



► Yuliana Bolívar, la incansable judoka que solo quiere dormir