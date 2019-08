¡Sigue la fiesta! El llamado de Alexandra Grande para apoyar a la delegación peruana en los Juegos Parapanamericanos

Alexandra Grande se convirtió en bicampeona panamericana al ganar el oro en Lima 2019. No solo eso, también se ha vuelto, si es que ya no lo era, en una referente del deporte nacional. Por eso ha hecho un llamado para que los peruanos alienten a los deportistas nacionales que participarán en los Juegos Parapanamericanos.

"El aficionado debe saber que Lima 2019 aún continúa. Es el momento de apoyar a nuestros paradeportistas con la misma pasión que lo hicieron en los Juegos Panamericanos. Estoy segura de que ellos la van a romper en los Parapanamericanos y dejarán bien en alto el nombre del Perú", declaró la karateca nacional.

Además, también dijo que va "a estar pendiente de ellos". "Los voy a visitar en la Villa Panamericana para brindarles energía y para apoyarlos en sus competencias. Tengo muchos amigos en la delegación, entre ellos Dunia Felices, Pedro Pablo de Vinatea y Pilar Jáuregui, que me generan una admiración por todo lo que han logrado", agregó.



Por último, habló sobre como ha cambiado su vida tras ganar el oro en Lima 2019 y haber sido condecorada por el Presidente de la República Martín Vizcarra en Palacio de Gobierno. "Ahora me reconocen en las calles y ese cariño de la gente es realmente increíble. Es una situación a la que no estaba acostumbrada, pero se siente bien. Como todas mis peleas se vieron por televisión, una señora se me acercó y me dijo que la hice llorar de emoción. Eso fue algo que me hizo pensar sobre lo poderoso que puede ser el deporte", señaló.

► ¡Una elección de lujo! Angélica Espinoza será la abanderada peruana en los Juegos Parapanamericanos



► Pilar Jáuregui, de jugar con la cadera luxada y la silla rota, a volverse la mejor para deportista de América



► Duelo que promete: Milko 'Tatú' enfrenta a James Llontop este viernes en la pelea estelar del 300 Sparta 33



► Jorge Masvidal sobre el incidente de Conor McGregor: "Alguien que me ponga en contacto con ese señor"