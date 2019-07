¡Motivada para Lima 2019! María Alejandra Bramont quedó décima en prueba de aguas abiertas en el Mundial de Natación

Al otro lado del mundo, en Corea del Sur, la peruana María Alejandra Bramont-Arias dejó en alto el nombre de nuestro país. Y es que a sus 19 años, la destacada nadadora se ubicó en décimo puesto en la prueba de 5 kilómetros de aguas abiertas en el Mundial de Natación en la ciudad de Gwangju.

Con un tiempo de 58m09s10c, 'Marialé' se ubicó dentro de las mejores del mundo. Y quedó solo a 13.10 segundos de la brasileña Ana Cunha, ganadora de la medalla de oro (57m56s0c). "Me siento muy contenta de ser la número 10 del mundo en aguas abiertas, porque es un deporte en el que se necesita mucha experiencia y a mi corta edad es algo complicado", le dijo a Depor.



Y aunque fue la única peruana en el Mundial de Natación, a la hora de nadar se sintió respaldada. “Fue uno de los mejores escenarios, temperatura ideal y sin nada de corriente. Yo sentía que mis compañeros y mi familia me estaban apoyando por más que estén al otro lado del mundo", agregó Bramont-Arias.



Así, nuestra representante en aguas abiertas cerró su última prueba de cara a Lima 2019. "Este resultado me motiva a creer más en mi para los Panamericanos. No soy de fijarme en las medallas, creo que eso llega por si solo si has entrenado bien. Creo que estoy mucho más motivada para que ese papel sea el mejor posible y pueda respetar la casa", señaló María Alejandra.

► Ni un huracán lo venció: cuando Alessandro de Souza no pudo ver por el viento y la lluvia… ¡y clasificó a Tokio 2020!



► Pacquiao vs Thurman: fecha, horarios y canales de la pelea de boxeo por la unificación de los títulos wélter de la AMB



► ¡La tiene clara! Jorge Masvidal solo va a pelear contra Kamaru Usman o contra Conor McGregor



► Sus problemas no acaban: medio estadounidense reveló más detalles sobre la detención de Jeff Hardy en Carolina del Sur