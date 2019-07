El significado de los Panamericanos Lima 2019: 'Día de Franco', la columna de Franco Lostaunau

Sólo faltan cinco días para el inicio de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y no sé si todos somos conscientes de lo que esto representa. Es una responsabilidad, un privilegio y una gran oportunidad.

Es una responsabilidad porque seremos los anfitriones del evento polideportivo más importante en el mundo, sólo por detrás de los Juegos Olímpicos. Los ojos de todos estarán pendientes de nosotros. Viviremos 17 días de pura adrenalina en donde recibiremos a 41 países con los mejores deportistas del continente y los veremos competir en 39 deportes y 62 disciplinas. Eso sí que es un privilegio.

Además, tendremos distintas grandes oportunidades. La primera que debemos valorar es la chance de demostrarle al mundo cómo somos, de dónde venimos y de qué somos capaces. La segunda oportunidad es que por ser locales seremos la delegación más grande en la historia de los Juegos con 592 deportistas divididos en 308 hombres y 284 mujeres. La tercera y más importante oportunidad tiene que ver con lo que viene después del evento.

Los Juegos Panamericanos tienen que ser el impulso que necesitamos para darle la real importancia al deporte en nuestro país. El gobierno está obligado a no dejar pasar la chance de mantener en buen estado las diferentes sedes y con ellas fomentar la práctica deportiva con mayor capacidad, planificación y seriedad.

Talento y esfuerzo hay. Pero acá no es como el fútbol que la plata cae fácil. Acá los atletas de alto rendimiento prácticamente lo hacen por amor a su deporte. Sin luces ni portadas. Años de años entrenándose en silencio aguardando este momento. Esperemos que estos Juegos nos sirvan también para darles su lugar, y que las empresas comiencen a apostar de verdad por nuestros atletas.

No me gusta individualizar, pero creo que es importante destacar a algunos deportistas que nos representarán y que tienen grandes posibilidades de ganar el tan ansiado oro. Por ejemplo, la karateca Alexandra Grande y la esquiadora Natalia Cuglievan, medallistas doradas en Toronto 2015. También al frontonista Kevin Martínez y el surfista Piccolo Clemente. No puedo dejar de nombrar a los ya clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Kimberly García y Mary Luz Andia por marcha, al velerista Stefano Peschiera, al tirador Alessandro de Souza y al ciclista Royner Navarro.

Pero estos juegos no se tratarán solo de apoyar a nuestros compatriotas, sino también de disfrutar el más alto nivel deportivo del mundo. Porque tendremos la oportunidad de ver a personajes como las jamaiquinas Elaine Thompson y Shelly-Ann Fraser Pryce. Ambas son las mujeres más veloces de la tierra. Thompson ganó el oro en 100 y 200 metros en Rio 2016, mientras que Fraser Pryce obtuvo dos medallas de oro en Beijing 2008 y Londres 2012. Asimismo, podremos ver al nadador estadounidense Nathan Adrian, ganador de 8 medallas olímpicas. Una de ellas, el oro en los 100 metros libres de Londres 2012. También podremos observar al cubano Mijain López, triple campeón olímpico en lucha grecorromana y a la colombiana Mariana Pajón, bicampeona en ciclismo BMX.

Son solo algunas de las grandes figuras que participarán en nuestros Juegos. Démosle a ellos, y a todos los que visiten nuestra tierra, la mejor bienvenida. Todos seamos buenos anfitriones. Pero, también, tomemos un tiempo para disfrutar de un evento que no regresará. Sintámonos orgullosos de poder vivir en casa estos Panamericanos.

