Ya hicimos historia: el surf asegura cinco medallas más y Perú bate su récord con 18 en los Juegos Panamericanos [FOTOS]

Superamos con creces a Buenos Aires 1951, Brasil 2007 y Toronto 2015. Tras la jornada de este viernes, nuestros representantes en surf aseguraron cinco medallas, con lo que Perú suma al menos 18 medallas en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Piccolo Clemente, Tamil Martino, Daniella Rosas, Lucca Mesinas y Vania Torres aseguraron una medalla en surf durante estos Juegos Panamericanos Lima 2019. Todos ellos se ubican en la Ronda Principal 4, con lo que tienen hasta dos opciones para meterse a la final.

¿Cómo funciona este sistema?

El surf se divide en sistemas de rondas, donde los dos primeros de los Heats van avanzando hasta la final, como lo hicieron Piccolo Clemente (Longboard), Tamil Martino (SUP), Daniella Rosas (Surf Open), Luca Mesinas (Surf Open) y Vania Torres (SUP). Los que quedan en tercer lugar van a una ronda de repechaje, donde eliminan al que queda en tercer lugar de estos Heats, y así hasta la parte final.



Por ejemplo, María Fernanda Reyes (Longboard) pasó la primera ronda principal, pero perdió en la ronda principal dos, con lo que pasó al repechaje y de ahí fue superando todos sus Heats. Ahora, ella necesita ganar la ronda de repechaje ante la argentina María Gil Boggan para meterse al 'Bronze Match'.

¿Qué es el Bronze Match?

A diferencia de lo que su nombre dice literalmente, no solo es el duelo por el tercer lugar, sino por una oportunidad más por avanzar a la final. Mafer, al superar el repechaje 4, pasa al bronze match y, de ganarlo, avanza a la final para competir por el oro o plata. Si pierde, es medalla de bronce.



Sucede parecido con Piccolo Clemente (Longboard), Tamil Martino (SUP), Daniella Rosas (Surf Open), Luca Mesinas (Surf Open) y Vania Torres (SUP), quienes están en la ronda principal cuatro de sus respectivas pruebas. Si ganan sus heats, avanzan a pelear el oro. Si pierden, van a la bronze match a competir por la segunda oportunidad de luchar la principal medalla del torneo. Es por esa razón que los cinco surfistas peruanos ya aseguraron al menos la de bronce en Lima 2019, superando ampliamente lo hecho hasta el momento en nuestra historia de Juegos Panamericanos en Buenos Aires 1951 (14 medallas en total), Brasil 2007 (13 medallas) y Toronto 2015 (13 medallas).

Este video es proporcionado por ESPN Play

