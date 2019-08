¡Será una jornada histórica! Sigue EN VIVO el Surf este domingo desde Punta Rocas por Lima 2019

Sigue la jornada de Surf en Lima 2019 EN VIVO: 'Picolo' Clemente, Vania Torres, Daniella Rosas y Lucca Mesinas van por la medalla de oro este domingo en Punta Rocas por los Juegos Panamericanos. Sigue la transmisión en simultáneo para todo el Perú y el resto de América Latina por las señales de Latina, Panamericana, Movistar TV 19, TV Perú y para el streaming de ESPN. No te pierdas ningún detalle de las finales de Stand-Up Paddle, Longboard, y Open donde Perú podría sumar hasta seis medallas de oro o, en el peor de los casos, dos de bronce y 4 de plata.

Este domingo puede ser un día histórico para el surf peruano que tiene a cuatro representantes en las finales de las distintas modalidades de surf en los Juegos Panamericanos. 'Picolo' Clemente, Luca Mesinas, Vania Torres y Daniella Rosas van por la presea dorada. Y tanto Mafer Reyes

Surf en Lima 2019 | Horarios del evento

Perú 9:00 am | Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV 19, ESPN (Streaming)

México 9:00 am

Ecuador 9:00 am

Colombia 9:00 am

Bolivia 10:00 am

Chile 10:00 am

Paraguay 10:00 am

Venezuela 10:00 am

Argentina 11:00 am

Brasil 11:00 am

Uruguay 11:00 am

España 4:00 pm.

Desde las 9 de la mañana, la playa Punta Rocas, al sur de Lima, tendrá el privilegio de ver a cuatro representantes peruanos peleando la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y a otros dos por la medalla de plata.

Cada una de las tres modalidades de surf: Longboard, Stand Up Paddle y Open, tiene dos finales y dos definiciones por la medalla de bronce, respectivamente. Es decir 12 enfrentamientos en las que habrán seis peruanos en competencia y que se perfilan a sumar en el medallero por equipos.

La principal carta a medalla de oro es Benoit 'Picolo' Clemente, quien ha mostrado una gran performance en cada una de sus presentaciones en su fiel longboard.

En la división Open, habrá dos finalistas con Daniella Rosas (femenino) y Luca Mesinas (masculino). Ellos cerraran la jornada en Punta Rocas que arranca a las 9 de la mañana y que puede darle la mayor alegría por disciplina al deporte peruano.

Hay que recordar que esta competencia es abierta al público por lo que los espectadores jugarán un papel fundamental en cada una de las definiciones donde los peruanos esperan grita ¡Arriba Perú! más fuerte que nunca.

Vania Torres. (Fotos: Jesús Salcedo - GEC) Vania Torres. (Fotos: Jesús Salcedo - GEC)

Surf en Lima 2019 | Lista de definiciones por el tercer puesto y las finales



Stand Up Paddle



9:00 am. - Femenino

Por medalla de bronce

Nicole Pacelli (BRA) vs. Isabella Gómez (COL)



9:32 am. - Masculino

Por medalla de bronce

Tamil Martino (PER) vs. Daniel Hughes (USA)

Mafer Reyes. (Fotos: Jesús Salcedo - GEC) Mafer Reyes. (Fotos: Jesús Salcedo - GEC)

Longboard



10:04 am. - Femenino

Por medalla de bronce

Mathea Dempfle-Olin (CAN) vs. María Fernanda Reyes (PER)



10:36 am. - Masculino

Por medalla de bronce

Cole Robbins (USA) vs. Julian Schweizer (URU)

Daniella Rosas. (Fotos: Jesús Salcedo - GEC) Daniella Rosas. (Fotos: Jesús Salcedo - GEC)

Open



11:08 am. - Femenino

Por medalla de bronce

Onella Pellizzzari (ARG) vs. Dominic Barona (ECU)



11:40 am. - Masculino

Por medalla de bronce

Leandro Usuna (ARG) vs. Bryan Pérez (ESA)

Stand Up Paddle



12:12 pm. - Fenemino

Final

Vania Torres (PER) vs. Por definir



12:44 pm. - Masculino

Final

Giorgio Gómez (COL) vs. Por definir

Longboard



1:36 pm. - Femenino

Final

Chloe Calmon (BRA) vs. Por definir



1:48 pm. - Masculino

Final

Benoit Clemente (PER) vs. Por definir

Open



2:20 pm - Femenino

Final

Daniella Rosas (PER) vs. Por definir



2:52 pm. Masculino

Final

Luca Mesinas (PER) vs. Por definir

Surf en Lima 2019 | Precio de entradas



Ingeso libre

Surf en Lima 2019 | Mapa del evento de este 4 de agosto

