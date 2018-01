Dejando de lado una molestia en la espalda que lo incomodó en los últimos días, Novak Djokovic buscará meterse este domingo (7:00 pm, hora peruana, vía ESPN) a cuartos de final del Australian Open 2018 , cuando enfrente al coreano Hyeon Chung en Melbourne Park.

En su anterior presentación, Novak Djokovic disipó los temores sobre una distensión muscular en la zona lumbar y venció a Albert Ramos-Viñolas por 6-2, 6-3 y 6-3 en dos horas y 21 minutos.

Con un 2-1 a favor en el segundo set, el cabeza de serie número 14 pidió una pausa para tumbarse en la pista del Margaret Court Arena para que un fisioterapeuta tratara de aliviar la parte baja de su espalda.

La lesión apenas contuvo al seis veces campeón del Australian Open, ya que el serbio regresó y rompió el servicio del cabeza de serie número 21 para hacerse después con la victoria. "Nada grave", dijo sobre su lesión Djokovic, que disputará una batalla generacional con el joven surcoreano Chung Hyeon, de 21 años, por un lugar en los cuartos de final.



"Sabía que quería usar la pausa médica porque la necesitaba, pero al mismo tiempo sabía que no era nada importante que pudiera plantear el interrogante sobre si podía seguir. No he jugado en seis meses. Tenemos que tener eso en cuenta", agregó.



Después de llegar al torneo sin un partido de competición en seis meses, el 12 veces campeón de Grand Slam ha obtenido tres victorias impresionantes, incluyendo un duro encuentro de cuatro sets bajo un calor abrasador contra el francés Gael Monfils en la ronda anterior.