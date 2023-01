Lo que Zverev sufrió exactamente, en el duelo contra ‘Rafa’, fue una rotura de tres ligamentos laterales de su tobillo derecho, por lo que debía pasar por el quirófano. Así lo hizo y se vio obligado a alejarse del circuito. Debía enfocarse en su recuperación. Han sido seis meses en los que no ha disputado un encuentro oficial. Tenía las esperanzas de regresar en el Abierto de Estados Unidos o, en todo caso, en las Finales de la Copa Davis, pero no pudo. ¿La razón? Durante su rehabilitación, en setiembre, le aquejó un edema óseo en el pie derecho, lo que le impidió volver a las canchas.

Tardó en volver a la pista

Recién a inicios de diciembre del año pasado pudo jugar partidos de exhibición, sin la intensidad que amerita un encuentro oficial, aunque sí pudo probar cómo estaba su juego. En Arabia Saudita, por ejemplo, disputó la Diriyah Tennis Cup, donde venció a Dominic Thiem en la primera ronda (10-8, 10-7), pero luego perdió ante Daniil Medvedev en los cuartos de final (6-0 y 6-4). Días después, en Emiratos Árabes Unidos, formó parte de la escuadra ‘Hawks’ en la World Tennis League 2022. Allí superó a Novak Djokovic (6–3, 6–4) y a Andreas Seppi (6–4, 6–2), pero, en la fase final, sucumbió ante Félix Auger-Aliassime (6-4, 6-3). Pese a esa derrota, su equipo ganó esta competición.

Así, con estos cotejos disputados, ‘Sascha’ volvió al circuito principal del tenis y, junto a la selección de Alemania, compitió recientemente en la United Cup, el primer torneo de la temporada 2023, que unió a jugadores de la ATP y de la WTA. A pesar del esfuerzo, a ‘Sascha’ no le fue bien y perdió sus dos partidos individuales (ante Jiří Lehečka y Taylor Fritz). Los ‘teutones’ quedaron eliminados en la fase de grupos. Ahora, el alemán deberá afrontar el primer Gran Slam del año, el Abierto de Australia, que arranca este 15 de enero. “En ambos partidos, en la United Cup, Zverev no ganó ningún set. Acá el tema está básicamente en que le está costando recuperar su confianza”, nos dice Yeltsin Ramírez, integrante del portal Tenis Peruano.

“Después de la lesión es como volver a empezar. Aún siente que está fuera de ritmo (debido a la inactividad). Sin embargo, considero que la clave de Zverev, para que pueda encontrar su mejor nivel, no pasa tanto por un tema físico, sino por un tema mental, por el hecho de que pueda superar la lesión pasada y que pueda ponerse en confianza”, agrega Ramírez. Esta falta de confianza, entonces, puede ser aprovechada por la primera raqueta nacional Juan Pablo Varillas en el duelo que sostendrán en la primera ronda del grande australiano. “El reto va a ser que Juan Pablo no deje entrar en confianza a Zverev y que, por último, si sucede, pues pueda competirle y, por ahí, en algún desconcierto pueda encontrar la diferencia”, prolonga Yeltsin.

Año Títulos Torneos ATP que ganó Alexander Zverev 2021 6 ATP Finals (Cubierta/Dura)

ATP 500 de Vienna (Cubierta/Dura)

ATP Masters 1000 de Cincinnati (Exterior/Dura)

Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (Exterior/Dura)

ATP Masters 1000 de Madrid (Exterior/Arcilla)

ATP 500 de Acapulco (Exterior/Dura) 2020 2 ATP 250 de Cologne 2 (Cubierta/Dura)

ATP 250 de Cologne 1 (Cubierta/Dura) 2019 1 ATP 250 de Geneva (Exterior/Arcilla) 2018 4 ATP Finals (Cubierta/Dura)

ATP 500 de Washington (Exterior/Dura)

ATP Masters 1000 de Madrid (Exterior/Arcilla)

ATP 250 de Munich (Exterior/Arcilla) 2017 5 ATP Masters 1000 de Canadá (Exterior/Dura)

ATP 500 de Washington (Exterior/Dura)

ATP Masters 1000 de Roma(Exterior/Arcilla)

ATP 250 de Munich (Exterior/Arcilla)

ATP 250 de Montpellier (Cubierta/Dura) 2016 1 ATP 250 de St. Petersburg (Cubierta/Dura)

Las opciones de ‘JuanPi’

Juan Pablo Varillas (104º ATP) ha venido de menos a más. El año pasado pudo ingresar al Top 100 del ranking ATP, aunque, posteriormente, culminó la temporada en el puesto 105. Lleva en su palmarés 5 títulos de la serie Challenger (todos en tierra batida) y, gracias a ser ‘lucky loser’ en la Qualy del Abierto de Australia 2023, ha podido entrar al cuadro principal del torneo (superó al italiano Roberto Marcora y al canadiense Alexis Galarneau en las clasificaciones, pero no pudo contra el japonés Yosuke Watanuki).

El tenista nacional disputará, por primera vez, en su carrera este ‘major’ luego de haberlo intentado en dos ocasiones. Ha logrado que un peruano vuelva pisar el Melbourne Park tras 15 años (el último había sido Lucho Horna en 2008). “Juan Pablo hizo una preparación muy intensa en Argentina junto con su equipo y su entrenador. Llega bien a Australia. (En la Qualy,) ganó partidos muy difíciles y perdió en un tercer partido contra un jugador inspirado que metió gran cantidad de aces. Estos partidos le deben haber generado confianza y también experiencia. Eso suma definitivamente”, señala Pablo Arraya, exjugador profesional de tenis y quien capitaneó a Perú en la Copa Davis.

No será la primera vez que ‘JuanPi’ compita en un Gran Slam. Ya lo hizo en el Roland Garros del año pasado. En aquella oportunidad, se enfrentó a Auger-Aliassime, entonces 9 del mundo, y lo llevó hasta el quinto set. El peruano se impuso en los dos primeros, pero el canadiense le dio vuelta al marcador al llevarse los tres restantes. Varillas ya sabe, entonces, lo que es medirse con un tenista top y esta vez lo hará sobre una superficie dura. “Juan Pablo ha demostrado que puede competir (en pista rápida). Las derrotas que ha tenido en cemento no han sido contundentes, no han sido un 6-1 o 6-0. El tema ahora es que, en este torneo, en esta Qualy, ya dio el salto. Está consciente del potencial que podría dar y lo está superando”, apostilla Ramírez de Tenis Peruano.

Año Torneos que ganó Juan Pablo Varillas País Superficie 2019 Challenger de Campinas Brasil Arcilla 2019 Challenger de Santo Domingo República Dominicana Arcilla 2021 Challenger de Biella 5 Italia Arcilla 2021 Challenger de Santiago II Chile Arcilla 2022 Challenger de San Leopoldo Brasil Arcilla

Juan Pablo no la tendrá fácil. Es cierto, Zverev no ha jugado oficialmente durante seis meses, pero ha sido 2 del mundo y actualmente figura en la casilla 13. Además, ostenta 19 títulos de la ATP, entre ellos 5 Masters 1000. “Varillas es un gran talento y puede dar la sorpresa. Ya estuvo en una situación similar contra otro de los mejores del mundo, Félix Auger-Aliassime, en el Roland Garros. Y ha ganado grandes partidos, especialmente de Copa Davis. Pero creo que Zverev es un jugador que tiene mucha experiencia. Su padre fue tenista profesional también (jugamos en contra) y su hermano también ha disputado grandes títulos tenísticos internacionales. Por lo tanto, ¡viene ya con una preparación física y genética!”, indica Arraya. No obstante, acota que Juan Pablo “tiene opciones, y si lo logra, es una confirmación de su resiliencia y profesionalismo. De verdad que se lo merece”.

No falta mucho para este duelo entre Varillas y Zverev (que se realizará el martes 17 de enero no antes de la 1:00 a.m.). Por lo pronto, el alemán ya se ha referido al tenista nacional. “Lo he visto jugar una vez contra Félix Auger-Aliassime en París. Después, no pude verlo más porque estuve fuera de la gira. Subió bastante rápido en el ranking el año pasado y obtuvo algunos buenos resultados en arcilla. Pero lo principal es concentrarme en mí mismo, obtener mi forma y cada oponente es importante para eso”, declaró ‘Sascha’ en conferencia de prensa del grande australiano. Juan Pablo deberá estar concentrado al máximo. Ya le ha jugado de igual a igual a un top mundial. El duelo contra Alexander será su gran desafío.

