Rafael Nadal y Novak Djokovic reanudarán su vieja rivalidad en las semifinales del Masters 1000 de Roma este sábado (7:30 am/ ESPN). Esto luego de que el español derrotara al italiano Fabio Fognini y el serbio hiciera lo propio ante Kei Nishikori.

Nadal , que ganó siete veces el Masters 1000 de Roma fue de menos a más y resistió el hostigamiento del público al doblegar 4-6, 6-1, 6-2 al local Fabio Fognini. Djokovic , que tiene cuatro títulos en Roma, también remontó un parcial adverso y derrotó a Kei Nishikori por 2-6, 6-1, 6-3.



El español y el serbio se han medido 50 veces y Djokovic tiene ventaja de 26-24. Sin embargo, en canchas de arcilla, como las que se emplean aquí, Nadal aventaja 13-7 a su rival.



Además, no se enfrentan desde hace más de un año, cuando Nadal se impuso en las semifinales del Masters 1000 de Madrid. "No he jugado demasiado en los últimos seis meses" , dijo Djokovic , que ha sufrido problemas en el codo derecho.



Nadal puede desbancar a Roger Federer en la cima del ranking si alza el trofeo en Roma, algo que no consigue desde 2013. El suizo Federer se ha ausentado de la temporada sobre polvo de ladrillo, a fin de prepararse para Wimbledon, donde buscará extender su récord con la conquista de un 21er cetro del Grand Slam.



FUENTE (AP)