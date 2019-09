¡Se lució! El formidable punto que le hizo Medvedev a Rafael Nadal en la final del US Open 2019 [VIDEO]

A pesar de que el ruso Daniil Mevedev está perdieron dos sets a cero en la final del US Open 2019 , no ha bajado los ánimos y la sigue luchando ante un Rafael Nadal que está imparable en el Arthur Ashe Stadium.



Muestra de ello es que Medvedev hizo un formidable punto en el tercer set: tanto él como Rafa se estaban devolviendo la pelota hasta que el ruso se acercó e hizo una volea. El español corrió pero no pudo llegar. El público aplaudió ese punto.

Así Medvedev hizo un gran punto en el tercer set. (Foto y video: ESPN)

El español, número dos del mundo, y el ruso, quinto del ATP, confirmaron su condición de ser los mejores jugadores actuales en el circuito y consiguieron el pase a la final de este domingo 8 de septiembre en el Abierto de Estados Unidos.



‘Rafa’ Nadal alcanzó esta instancia después de derrotar al italiano Matteo Berrettini en una semifinal que solo fue pareja en el primer set. El manacorí arrasó por 3-0 con parciales de 7-6 (6), 6-4 y 6-1; mientras que Medvedev llega tras vencer a Grigor Dimitrov por 7-6, 6-4 y 6-3.

