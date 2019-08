Novak Djokovic vs. Juan Ignacio Lóndero EN VIVO: se enfrentan en segunda ronda del US Open 2019 

Novak Djokovic vs. Juan Ignacio Londero EN VIVO; juegan en la segunda ronda del US Open 2019 en el tercer día de competencia este miércoles 28 de agosto desde las 6:00 pm. (hora peruana) en el estadio Arthur Ashe del USTA Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York y con transmisión de ESPN. No te pierdas el segundo partido del cuadro principal del actual mejor jugador del mundo.

Novak Djokovic se sintió tan bien después de su victoria en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos que decidió bailar un poco.

El serbio, quien tiene una foja de 34-1 en sus últimos 35 partidos de torneos del Grand Slam, despachó fácilmente el lunes al español Roberto Carballes Baena, por 6-4, 6-1, 6-4. Ahora se las verá contra el argentino Juan Ignacio Londero.

Luego, ofreció una entrevista en la que afirmó que había bailado en el Central Park de Nueva York como parte de su preparación previa al duelo. Luego, el tenista fue hacia el lugar donde estaba su mochila, de la que tomó un par de raquetas para usarlas como maracas y bailar a ritmo latino frente a la multitud en el estadio Arthur Ashe.

Ganador de los cetros de este año en el Abierto de Australia y en Wimbledon, Djokovic busca su cuarto campeonato en el U.S. Open y su 17mo en majors.

El argentino Juan Ignacio Londero, número 56 del ranking de la ATP, clasificó a esta segunda ronda del US Open tras superar al estadounidense Sam Querrey.



FUENTE: AP

Novak Djokovic vs. Juan Ignacio Londero | Aquí se jugará el partido este miércoles 28 de agosto

