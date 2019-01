Novak Djokovic vs Rafael Nadal: fecha, horarios y canales de la final del Australian Open 2019

Los dos finalistas del Australian Open 2019 , el primer Grand Slam del año, quedaron confirmados luego de la victoria de Novak Djokovic sobre Lucas Pouille. Un día antes, Rafael Nadal ya había inscrito su nombre para luchar por el título, después de derrotar a Stefanos Tsitsipas.

Dicho esto, Rafael Nadal y Novak Djokovic se enfrentarán este domingo 27 de enero en el Rod Laver Arena y lucharán por coronarse como campeones del Australian Open. El encuentro está programado para las 3:30 a.m. (hora peruana) y con transmisión de ESPN.

Rafael Nadal vs. Novak Djokovic: horarios del partido



Ecuador - 3:30 a.m.

Perú - 3:30 a.m.

Colombia - 3:30 a.m.

México - 2:30 a.m.

Bolivia - 4:30 a.m.

Chile - 5:30 a.m.

Argentina - 5:30 a.m.

Uruguay - 5:30 a.m..

Paraguay - 5:30 a.m.

España - 9:30 a.m.



Novak Djokovic se impuso al francés Lucas Pouille (28º cabeza de serie) por 6-0, 6-2, 6-2 en semifinales. El número uno mundial cometió solo cinco errores no forzados y afrontará su duelo número 53 contra Rafael Nadal y el octavo en una final de Grand Slam.

"Es definitivamente uno de mis mejores partidos en esta pista", afirmó Novak Djokovic, que logró 24 golpes ganadores y juega su primera final en Australia desde 2016, cuando ganó el título.

El jueves, Rafael Nadal arrasó también en semifinales al joven griego de 20 años, Stefanos Tsitsipas, frente al que solo cedió seis juegos, para ganar en 1 hora y 46 minutos, por 6-2, 6-4, 6-0.



Rafael Nadal tiene una ventaja de cuatro victorias y tres derrotas frente a Novak Djokovic en finales de Grand Slam, incluidos sus tres partidos desde aquel duelo maratoniano en el Melbourne Park de hace siete años.

