Roger Federer y Novak Djokovic lucían bastante cómodos mientras jugaron juntos por primera vez el viernes por la noche, excepto por un asunto en particular. 'Nole' golpeó a Federer en la parte baja de la espalda con un pelotazo de derecha en el tercer juego de su partido de dobles contra Kevin Anderson y Jack Sock en la Copa Laver.

Djokovic se tapó la boca con la mano e inclinó la cabeza después de percatarse del error. "Me disculpé de inmediato", dijo el serbio. "No se veía tan bien", pero a Federer no pareció importarle mucho. "Formar equipo con alguien de su calibre ya es algo bueno ¿sabes?", dijo.

Federer y Djokovic ganaron el primer set 7-6 en un tiebreaker, pero Sock y Anderson ganaron el segundo set 6-3 y luego dominaron el desempate decisivo 10-6 para darle al Equipo Resto del Mundo su única victoria en el primer día de la exhibición.

El Equipo Europa ganó los tres primeros partidos de la jornada. David Goffin derrotó a Diego Schwartzman 6-4, 4-6, 11-9; Kyle Edmund derrotó a Sock 6-4, 5-7, 10-6; y Grigor Dimitrov derrotó a Frances Tiafoe 6-1, 6-4.

Fuente: AP