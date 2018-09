Partidazo a la vista: Djokovic venció a Sousa y espera por Federer en 'cuartos' del US Open Novak Djokovic venció a Joao Sousa por 6-3, 6-4, 6-3 y avanzó a cuartos de final del US Open 2018, donde espera al ganador de Roger Federer vs. John Millman.

Novak Djokovic derrotó a Roger Federer hace dos semanas en el Masters 1000 de Cincinnati. (AFP) Novak Djokovic derrotó a Roger Federer hace dos semanas en el Masters 1000 de Cincinnati. (AFP)