La estadounidense Serena Williams tuvo una reprochable actuación este sábado en la final femenina del US Open 2018. La ganadora de 23 Grand Slams discutió con el árbitro tras ser penalizada por 'coaching' (recibir indicaciones de su entrenador).



"No hago trampas para ganar, prefiero perder", le dijo Serena Williams al juez de silla. Esto, luego de ser advertida cuando perdía 15-40 en el segundo game de la final del US Open 2018.



Tras varios intercambios dialécticos entre un juego y otro, Serena Williams le exigió a Ramos que le pidiera disculpas por su advertencia y, al no hacerlo, lo llamó "ladrón" por "robarle un punto".



Así, el referee decidió sancionarla con la pérdida de un juego, pasando de ceder 3-4 la segunda manga a 3-5 en un abrir y cerrar de ojos.



Entonces, la estadounidense exigió la intervención de un supervisor arbitral, deteniendo el encuentro varios minutos. "Esto no es justo, esto no está bien. Esto es increíble", lamentó, entre lágrimas. "Nunca más vas a volver a arbitrarme. Nunca", continuó.



Tras la reanudación, Williams ganó su saque pero Osaka no le dio opciones y acabó venciendo por 6-2, 6-4 en una final en la que fue superior desde el principio.

La indicación por la que penalizaron a Serena Williams:

Fuente: AFP