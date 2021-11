Si bien es cierto, la baja del Kun Agüero por un problema cardiaco no solo afectó severamente los planes del FC Barcelona, sino también los de la Selección Argentina, combinado que buscará cerrar su clasificación al Mundial de Qatar 2022 en esta fecha doble. El delantero aún no ha podido acomodarse con su nuevo equipo y desde la Copa América no ha logrado sumar minutos con la ‘Albiceleste’ por distintas lesiones. Ahora, tras conocer su delicado estado de salud, el entrenador Lionel Scaloni aprovechó para mandarle un emotivo mensaje en la previa del choque ante Uruguay y confesó que quiere tenerlo lo más antes posible.

“Lo del Kun es triste, esperemos que se recupere cuanto antes y le mandamos todo nuestro apoyo. Lo apreciamos y creemos y queremos que esté con nosotros cuanto antes. Y si no es así, que pueda ser feliz”, reveló el DT.

Cabe resaltar que el Kun no ha sido uno de los jugadores más utilizados en la era Scaloni. El ex Independiente solo ha jugado cuatro de los siete partidos en la pasada Copa América, siendo titular en dos de ellos y nunca pudo completar los 90 minutos de juego. Incluso, no tuvo participación ni en las semifinales ni en la final, siendo el suplente de Lautaro Martínez y Joaquín Correa.

Eso sí, desde el 2019, Agüero viene apareciendo en todas las convocatorias de la ‘Albiceleste’, siendo uno de los futbolistas más experimentados que tiene el plantel y uno de los de “la vieja guardia”, junto a Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi.

Pese a que cumplió con un rol secundario en la última Copa América, terminó alzando el título y medalla. Por el momento, deberá esperar para ponerse a punto y tratar de ganarse un lugar en el plantel que irá al Mundial de Qatar 2022, más aún por las declaraciones del técnico de la selección que mencionó que está dispuesto a esperarlo.

Situación delicada

“El jugador sido sometido a un procedimiento diagnóstico y terapéutico a cargo del doctor Josep Brugada. Es baja y durante los próximos tres meses se evaluará la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación”, se lee en el parte médico del FC Barcelona que emitió el pasado 2 de noviembre. En pocas palabras, el Kun sufre arritmia cardíaca, enfermedad que lo alejará de los terrenos de juego hasta febrero del 2022.

Como bien sabemos, en una jugada del primer tiempo en duelo entre el cuadro catalán y el Alavés, el delantero se tomó el pecho, con evidente gesto de dolor y se tiró al suelo tras sentir mareos. El cuerpo médico rápidamente ingresó al campo y retiró al atacante. Tiempo después, se pudo conocer la gravedad del problema.





