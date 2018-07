Las alarmas en Boca Juniors vuelven a prenderse con Darío Benedetto . El 'Pipa' no da una, pues luego de su reaparición ante Independiente de Medellín, el sábado en amistoso en Estados Unidos, el delantero tuvo que dejar la concentración del 'Xeneize' por una dolencia muscular que tiene en vilo a todo el pueblo de Boca, que esperaba de una vez por todas contar con su goleador.

Benedetto terminó aquel duelo con una "dolencia en el tendón", según dijo el propio jugador, pero al parecer es algo peor que ello, pues tuvo que verse obligado a retornar a Buenos Aires para someterse a exámenes médicos. Según el diario 'Olé' de Argentina, en la interna del 'Xeneize' se teme de que se trate de un desgarro en el tríceps sural izquierdo (en la zona del gemelo).

Varado en Miami

Pero las malas noticias para el 'Pipa' no terminaron con la lesión, pues para pesar suyo, se quedó varado en el aeropuerto de Miami y, por ahora, no puede volver a Argentina para realizarse los estudios. ¿Qué pasó? Su vuelo fue cancelado y aún no consiguieron pasajes para reprogramar su vuelta.

Como se recuerda, el 19 de noviembre pasado, Darío Benedetto sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, que le impidió también estar disponible para el Mundial Rusia 2018 con la Selección de Argentina.



Boca Juniors se encuentra en Estados Unidos realizando su gira de pretemporada. El sábado se impuso al DIM por 4 a 2 y este miércoles disputará su segundo amistoso ante Colorado Rapids.



El equipo de Guillermo Barros Schelotto tendrá su primera gran prueba ante Alvarado (por Copa Argentina), previo a su juego por octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad , y a su estreno en la Superliga Argentina, contra Talleres de Córdoba .