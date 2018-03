Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO por la súper final de Argentina. El Superclásico es uno de los choques más renombrados del fútbol mundial, pero la Supercopa Argentina que ambos disputarán este miércoles (7:10 p.m. hora peruana por TNT Sports y FOX Sports Premium) en Mendoza será tan solo la segunda vez que ambos se encontrarán en una final en toda su historia. De hecho, en todo el país se habla solo de ese partido entre ambos equipos.



Boca Juniors, actual campeón liguero y camino de un entorchado más en la Superliga, llega al choque en un gran estado anímico, mientras que River Plate, que se llevó la última Copa Argentina, intentará retomar el rumbo y maquillar su pobre temporada en Liga con la Supercopa. Para Marcelo Gallardo es un duelo de ‘vida o muerte’ tal como se comenta.



Horarios en el mundo País Hora Argentina 9:10 p.m. Perú 7:10 p.m. México 7:10 p.m. Colombia 7:10 p.m. Chile 9:10 p.m. California 6:10 p.m. Nueva York 7:10 p.m.

Además, su escuadra puede tomarse una revancha esperada durante mucho tiempo, ya que el conjunto xeneize venció la única final que ambos disputaron, en el torneo Nacional de 1976.



Gallardo, que reservó a varios titulares en una Liga donde marchan decimoctavos, dará las riendas del equipo a los jugadores más veteranos, como Ponzio y Maidana, buscando la experiencia que requiere una final. El técnico del club de Núñez aseguró después de su partido del sábado, victoria 0-1 ante Patronato, que "no pesa como llega cada uno" a la Supercopa, en alusión al mal estado de forma de los suyos.



Boca Juniors parte como favorito y Guillermo Barros Schelotto apostará por su 4-3-3 con un once de gala. El jugador referencia de Boca Juniors, el delantero Carlos Tevez, aseguró que cuando se pongan la camiseta el miércoles para la final el club 'bostero' tiene que regresar a la "mística ganadora" en una cita que será como una partida "de ajedrez".



"El 'Esto es Boca' tiene que quedar claro. El Superclásico es diferente a todo", dijo el "Apache" Tevez, que puede ganar su primer título desde su segundo regreso a Boca, que se produjo en enero tras jugar en el Shanghai Shenhua chino en 2017.



En aquel Superclásico histórico que se disputó en diciembre de 1976 en la cancha de Racing, en Avellaneda, Rubén "Chapa" Suñé anotó el único gol en un tiro libre mientras el arquero de River, Ubaldo Fillol, aún colocaba la barrera.



Casi 42 años después, la cita se repetirá por la Supercopa en el estadio Malvinas Argentinas, con capacidad para unos 40.000 espectadores y situado en la ciudad de Mendoza, en el centro-oeste del país. Las hinchadas de Boca Juniors y River Plate acudirán hasta allí y ambas entrarán en el campo, al contrario de lo que sucede en los duelos de la Superliga, en la que la afición visitante no puede acceder al partido.



Boca Juniors vs. River Plate: alineaciones probables



Boca Juniors: Rossi; Jara, Goltz, Magallán, Fabra; Nández, Barrios, Pérez; Pavón, Cardona y Tevez. Entrenador: Guillermo Barros Schelotto.



River Plate: Armani; Montiel, Maidana, Martínez Quarta, Saracchi; Quintero, Ponzio, Pérez, Martínez; Pratto y Mora. Entrenador: Marcelo Gallardo.



Árbitro: Patricio Loustau, asistido por Diego Bonfá y Gustavo Rossi.