La muerte de Diego Armando Maradona se sigue lamentando en todo el mundo, más aún en Argentina; al mismo tiempo que revelaciones sobre sus últimos momentos con vida van saliendo a la luz. En una entrevista en el programa del Canal 26, ‘Fútbol sin manchas’, Rocío Oliva dejó algunas frases que generarán revuelo.

Sindicada como la última pareja oficial del Diego, Rocío se presentó en el estudio de televisión y, con lágrimas en los ojos, dejó la frase: “Murió solo, abandonado, triste”.

“Voy a sostener la misma teoría que tengo desde el 30 de octubre: esto de montar una clínica en su casa era imposible porque si él no quería no se dejaba. Por eso siempre dije ‘no había que preguntarle’. Diego salía de la Clínica Olivos y tenía que ir a otra especializada para que lo traten profesionales”, opinó la expareja del Diez, asegurando todo nació cuando Maradona recibe el alta en la Clínica Olivos en lugar de seguir su tratamiento bajo estricto cuidado médico.

“No lo cuidaron. No lo acompañó nadie al velorio como este pelado y estos delincuentes que se sacaron fotos, no lo cuidaron en ese momento, ¿quién lo va a cuidar después?”, aseguró indignada por los empleados de la funeraria que se tomaron selfies con el cuerpo sin vida del astro futbolístico.

Maradona y Rocío hace algunos años. (Archivo)

Un año sin verlo y sin despedirse

La expareja de Maradona también aclaró los rumores sobre su alejamiento de Diego asegurando que hace una año no lo veía y que no hubo reencuentro para el cumpleaños 60 de Diego el pasado 30 de octubre. “Andan diciendo que el 30 de octubre para su cumpleaños me quiso ver y yo no fui. No me negué nunca a verlo”.

“Por eso, esa famosa llamada a Claudia cuando él se interna ese primer día en la Clínica. Le dije ‘por favor, estoy a disposición, lo que sea quiero que me llamen’. Si no, ese llamado no hubiese tenido sentido. No la voy a llamar para preguntarle cómo estaba. A mí nunca me llamó nadie y tampoco podía tener comunicación con él. Desde el Día del Padre corté toda comunicación”, acotó.

“He saltado rejas para ver a Diego y hay cosas que me les guardo para mí y él las sabía. Yo hacía todo por Diego pero en un country no podés hacer mucho”, agregó, además, que no lo dejaron despedirse del ‘Pelusa’. “Me dolió más por él, porque él hubiese querido que lo despida pero él sabe que fui, que lo intenté, me quedo con eso. (¿Quién no te dejó entrar?) No sé, se pasaron la pelota a unos y otros. Te diría que ni me interesa hablar de ese tema. No tengo más nada que hablar con nadie”.

“Él me decía que yo era joven y tenía que ser feliz, que busque un buen hombre y que quería que se lo presente para darle el visto bueno. Yo le decía ‘no sos mi papá”. Y agregó: “Lo voy a ir a visitar siempre aunque pasen los años”.

TE PUEDE INTERESAR