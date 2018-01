Y un día le dijo adiós al fútbol profesional. El talentoso volante Pablo Aimar, multicampeón en Argentina, España y Portugal, colgó los botines al jugar su último partido con la camiseta de su querido Estudiantes de Río Cuarto, aplaudido a rabiar en la tribuna por Marcelo Bielsa.

A los 38 años, Pablo Aimar dijo al término del encuentro al que fue invitado que sentía la emoción por despedirse frente a su familia en las tribunas y sorprendido por la presencia sin aviso del exentrenador del Lille de Francia, admirador suyo. Muchos recuerdan también que Lione Messi, crack del Barcelona, sostuvo en su momento que su ídolo era el popular 'Payasito'.

"He hecho una carrera larga por todo el mundo. Es una emoción enorme que haya venido Bielsa. Fue uno de los mejores entrenadores que he tenido, alguien que no ponía el resultado por delante de nada", indicó Aimar en declaraciones a los medios locales.

El partido de la Copa de Argentina entre los estudiantiles y Sportivo Belgrano, ambos en divisiones inferiores, terminó sin goles en Río Cuarto, provincia de Córdoba (centro del país), resultado que dio el pase de los belgranenses.



"No sé si hay un futbolista que se despida del fútbol diciendo que no le ha faltado nada. No sé si Messi con cinco Balones de Oro y 12 años siendo el mejor jugador del mundo le falta algo. De ahí para abajo, a todos nos falta algo", reflexionó Pablo Aimar al final.

Bielsa se dejó ver en la tribuna apoyando a Pablo Aimar. (TyC Sports)

Fuente (AFP)