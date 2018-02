El partido entre Barcelona vs. Chelsea en Stamford Bridge, por la ida de los octavos de final de la Champions League, dejó un buen gol de Lionel Messi. Aunque no fue lo único. Una cámara que lo siguió durante los 90 minutos también dejó ver una broma que el mejor jugador del mundo le hizo a su amigo Cesc Fábregas.



Mientras se disputaba el segundo tiempo del choque que terminó con empate 1-1, Leo Messi se acercó al árbitro y pidió, sin justificación alguna, la amarilla para el volante del Chelsea. Este lo vio sorprendido y no hizo más que echarse a reír.

Lo mismo hizo el crack argentino. Sin embargo, el árbitro tardó un poco en entender que se trataba de una broma. Que haya pedido la tarjeta amarilla para Cesc pudo costarle a 'D10S' su propia amonestación, tal como le pasó con Pjanic de la Juventus en la fase de grupos.

Afortunadamente para los intereses de Messi y Fábregas , el árbitro del Barcelona vs Chelsea se dio cuenta de la verdadera intención del '10' azulgrana y pidió que el juego continúe. Ahora, tendrán que verse las caras el próximo 14 de marzo en la revancha de Camp Nou.