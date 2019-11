Con hambre de títulos. Catalogado por muchos como el mejor jugador de la historia del fútbol por encima de otros cracks como Cristiano Ronaldo, Pelé o Diego Maradona, tal parece ser que Lionel Messi, a sus 32 años, aún no piensa en colgar los botines y, por el contrario, solo tiene en mente cumplir su sueño de ''volver a ganar la Champions League'' con el Barcelona. El '10' rompió su silencio en la previa del duelo ante Slavia Praga en el Camp Nou.

"Mi sueño es seguir ganando títulos con el Barcelona. Quiero volver a ganar la Champions, es el desafío que tenemos todos", fueron las palabras del astro rosarino en una entrevista con el medio 'World Soccer', sobre su deseo incesante de levantar nuevamente la 'Orejona' con el club de sus amores. En sus quince años en el Barza, Messi ha ganado cuatro Ligas de Campeones.



Nacido para triunfar. Valgan verdades, los seguidores e hinchas del Barcelona casi ni se sorprenden por estas nuevas declaraciones del '10' pues el argentino suele repetir cada año que ganar la Champions es su objetivo. Sin embargo, en las últimas temporadas la suerte no ha estado del lado de Leo, que en la 'era Valverde' ha visto como se les ha escapado el título de las manos de la forma más inesperada ante Liverpool y Roma.



Messi insistió, además, que si bien es cierto que su meta de este año es ''añadir una Champions más a la vitrina", no le da tanta importancia a los premios individuales que pueda lograr en el camino. ''Siempre he dicho que los títulos individuales no son mis objetivos. 'The Best', el Balón de Oro, la Bota de Oro no son mis retos. Y aún menos el premio para el mejor gol del año. Si los logro, bien, pero si no, está todo bien", sentenció.



Messi no olvidó el 'reto' de Cristiano Ronaldo

Hace casi un año, cuando jugaba su primera temporada en la Juventus, Cristiano Ronaldo invitó a Lionel Messi a salir de LaLiga y emprender nuevos retos, tal como él hizo, cuando decidió dejar el Real Madrid para jugar en la Serie A. Es así que tras varios meses, el argentino por fin respondió al reto del crack portugués, aludiendo que por muy atractivo que parezca ir a Italia u otra liga, su deseo siempre será quedarse en el Barza.



"Todos buscan sus objetivos y experiencias. Nunca senti la necesidad de dejar el mejor club del mundo, que es el FC Barcelona. Aquí disfruto de los entrenamientos, los partidos y de la ciudad. La dinámica entre club y ciudad es muy completa y siempre me sentía seguro de los objetivos en este club, sin ir buscar algo fuera”, contó Messi.

► Zidane 'pecó' de infidente: reveló el sueño de Mbappé de ''jugar algún día en el Real Madrid''



► "Hola, chicos, tengo buenas noticias para ustedes": Mané contó el secreto de la noche más negra del Barça



► Haland fue tasado en 100 millones de euros: Barça, Real Madrid y dos más van por su fichaje



► Le cerró la puerta a Gareth Bale: Zidane sorprendió con respaldo a galés y anunció que se queda