¡El mundo del fútbol se detiene en Sudamérica! Boca vs. Fluminense se enfrentarán en la final de la Copa Libertadores 2023. El juego se realizará hoy, sábado 4 de noviembre, desde las 3:00 p.m. (hora peruana). Las acciones tendrán lugar en el estadio Maracaná de Río de Janeiro como escenario, para definir al nuevo monarca de esta competencia. Ambas se escuadras se enfrentan por un lugar hacia el Mundial de Clubes y la gloria de ser el campeón de América. ¡Atentos!

Boca Juniors no se tardó mucho tiempo en regresar a una final de Copa Libertadores luego de perder la de 2018, ante su archirrival River Plate, con agregado de 5-3 en la que fue la última edición con partido de ida-vuelta.

Vale destacar que ver a los Xeneizes en esta instancia no debería de ser algo que sorprenda. El club argentino tiene el récord de más participaciones en finales de Libertadores, 12 después del sábado, y son segundos en títulos conseguidos con un total de seis.

A pesar de que en el Brasileirao está lejos de pelear por el título, Fluminense es considerado, por muchos, como uno de los tres mejores equipos de la actualidad en el fútbol brasileño. Bajo las órdenes de Fernando Diniz, quien también dirige de manera interina a la selección nacional de Brasil, Fluminense labró un destacado camino por el torneo para alcanzar su segunda final de por vida.

La primera fue en la edición 2008, cuando llegaron a la instancia ante Liga de Quito y perdieron por penales. Resultado que puede cambiar en esta ocasión al jugar con el apoyo de la afición brasileña.





¿A qué hora juegan Boca vs. Fluminense?

El enfrentamiento entre Boca vs. Fluminense, por la final de la Copa Sudamericana, comenzará a las 3:00 p.m. del sábado 5 de noviembre, hora peruana. El mismo horario rige para los países de Colombia y Ecuador. Para Venezuela, Chile y Uruguay, será una hora más (4:00 p.m.). Mientras que en México, es una hora menos (2:00 p.m.).

En Argentina, será a las 5:00 p.m., mientras que en España dará inicio a las 11:00 p.m. No olvides que en Depor.com puedes encontrar todos los detalles de este partido. A continuación, te proporcionamos el horario en caso de que te encuentres en otro país.





¿Dónde ver el partido de Boca vs. Fluminense?

Si no quieres perderte ni un minuto de la final de la Copa Sudamericana, puedes sintonizarlo EN VIVO y EN DIRECTO a través de ESPN, STAR Plus, FOX Sports y Telefe. Además, te recomendamos no intentar verlo a través de Fútbol Libre TV, una fuente pirata. ¡No te lo pierdas!





¿Dónde se jugará la final de la Copa Libertadores?

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR