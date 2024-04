Este martes 9 de abril, Estudiantes de la Plata y The Strongest se ven las caras por la fecha 2 del Grupo C de la Copa Libertadores 2024. El encuentro será en el Estadio Jorge Luis Hirschi, ubicado en la zona este de la ciudad de La Plata. El equipo argentino buscará su primer triunfo en el torneo continental (igualó en la primera jornada con Huachipato). A continuación, te contamos cómo llegan ambas escuadras, a qué hora comenzará y en qué canales de TV se podrá ver la transmisión.

Estudiantes llega a este partido tras golear por 5-0 a Central Córdoba en el Estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional Argentina. El uruguayo Tiago Palacios fue la figura al anotar un doblete. De esta forma, el ‘Pincha’ regresó al triunfo luego de cinco partidos sin ganar, contando la Copa de la Liga, la Supercopa Argentina y la Libertadores.

En la primera fecha del torneo continental, el cuatro veces campeón de la Libertadores visitó a Huachipato en el Estadio CAP (Talcahuano). El conjunto argentino se puso arriba en el marcador con un gol de Marcelo Javier Correa. Parecía que se quedaba con los tres puntos en condición de visitante; sin embargo, sobre el final, apareció Cris Martínez para poner el 1-1 definitivo.

The Strongest, por su parte, llega a este compromiso tras vencer por 2-0 a SA Bulo Bulo en el Estadio Hernando Siles (La Paz), por la octava fecha de la Primera División de Bolivia. El mediocampista Michael Ortega marcó un doblete para asegurar el triunfo y los tres puntos. Cabe mencionar que se ubica en el segundo lugar del Grupo A con 13 puntos, uno menos que el líder SA Bulo Bulo.

Fue el segundo triunfo consecutivo del ‘Tigre’, pues el pasado martes derrotó por 2-0 a Gremio en el Hernando Siles. Con la altura a su favor, el conjunto ‘aurinegro’ fue superior de inicio a fin y golpeó por medio de Luciano Ursino y Enrique Triverio. Una victoria para posicionarse como el único líder de su grupo de la Copa Libertadores. Ahora tiene la misión de conseguir un buen resultado en Argentina.





¿A qué hora juegan Estudiantes vs. The Strongest?

Estudiantes vs. The Strongest se jugará en el Estadio Jorge Luis Hirschi el martes 9 de abril. El partido comenzará desde las 5:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el inicio del compromiso será a las 7:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a la 6:00 p.m.





¿En qué canales ver Estudiantes vs. The Strongest?

El partido Estudiantes vs. The Strongest se podrá ver a través de las señales de ESPN y STAR Plus en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con los aspectos más destacados del encuentro.





