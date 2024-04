Fluminense vs. Colo Colo se enfrentan este martes 9 de abril por la segunda jornada del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. El encuentro se disputará en el Estadio Maracaná, ubicado en la ciudad de Río de Janeiro. El conjunto brasileño, vigente campeón de América, buscará su primer triunfo luego de igualar 1-1 con Alianza Lima en la fecha 1. A continuación, te contamos cómo llegan ambos equipos, a qué hora inicia y en qué canales se podrá ver el duelo.

Fluminense llega a este compromiso tras igualar 1-1 con Alianza en el Alejandro Villanueva, por la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El conjunto blanquiazul se puso arriba en ventaja con un gol de Kevin Serna. El ‘Flu’ encontró la igualdad, gracias a un cabezazo de Marquinhos. El equipo brasileño, con bajas en su plantel, no la pasó bien en Lima, pero pudo rescatar un punto.

Luego de ganar la Recopa, el equipo de Fernando Diniz sufrió las bajas de jugadores importantes y fue eliminado del Campeonato Carioca. a manos de su clásico rival, el Flamengo. Para el duelo ante el ‘Cacique’, se espera que regresen a la convocatoria futbolistas como Paulo Henrique Ganso, Germán Cano, Diogo Barbosa y John Kennedy. Quienes todavía no están en condiciones son Marlon y Gabriel Pires.

Colo Colo, por su parte, llega a este encuentro tras caer por 3-0 ante Ñublense en el Estadio Municipal Nelson Oyarzun Arenas, por la fecha 7 del Campeonato Nacional de Chile. Esta dura derrota hizo que el ‘Cacique’ se quede en el quinto lugar con diez puntos, mientras que el líder Universidad de Chile tiene 16 unidades y aún le falta jugar en esta jornada.

En su estreno en la Copa Libertadores, el conjunto dirigido por Jorge Almirón venció por 1-0 a Cerro Porteño en el Estadio Monumental David Arellano (Santiago de Chile). Un gol agónico de Lucas Cepeda le dio la victoria al ‘Cacique’, que es el único líder del Grupo A. Mientras que ahora le toca visitar al ‘Flu’, en el otro partido se enfrentan Cerro y Alianza Lima en Paraguay.

Cabe mencionar que los ‘Albos’ regresarán a Rio de Janeiro tras siete largos años. La última vez que visitaron la ciudad brasileña fue en 2017, cuando jugaron la Fase 2 de la Copa Libertadores. En esa llave se midieron ante Botafogo, imponiéndose el ‘Fogao’ por 2-1 y clasificando a la siguiente ronda tras igualar en Santiago de Chile.





¿A qué hora juegan Fluminense vs. Colo Colo?

Fluminense vs. Colo Colo se jugará en el Estadio Maracaná el martes 9 de abril. El partido comenzará desde las 7:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el inicio del compromiso será a las 9:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a la 8:00 p.m.





¿En qué canales ver Fluminense vs. Colo Colo?

La transmisión del Fluminense vs. Colo Colo se podrá ver por las señales de ESPN y STAR Plus en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias del compromiso.





