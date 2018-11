Decisión final. La Conmebol hizo oficial su fallo respecto al pedido de Gremio para jugar la final de la Copa Libertadores 2018 contra Boca Juniors. Tal y como dicta el ente futbolístico, River Plate jugará la final del máximo torneo sudamericano y termina con la ilusión brasileña de conseguir el título.

No obstante, hay un castigado: Marcelo Gallardo. El entrenador argentino, un día antes del partido de vuelta contra Gremio, fue notificado por la Conmebol que estaba inhabilitado para dirigir desde el banco.

COMFIRMADO FALLO @CONMEBOL :



✔River es finalista



✔Gallardo tendrá 4 partidos de suspensión. En el primero no podrá estar en el estadio ni comunicarse con nadie de su equipo. Además 50 mil dólares de multa. pic.twitter.com/2SCanNVRci — Nico (@NicolasSiriOk) 4 de noviembre de 2018

El 'Muñeco' se fue a un palco del Arena do Gremio, desde donde utilizó la tecnología para tener comunicación con su asistente (Matías Biscay) y luego, al final del primer tiempo, bajó a los vestuarios para dar indicaciones a sus jugadores. Todo de manera abierta, ante cámaras.

Por ello, recibió un castigo de 4 partidos de inhabilitación y no podrá dirigir en la final de la Copa Libertadores. No fue tan radical la sanción, más cuando se especuló con 4 meses de suspensión y no estar en el Mundial de Clubes, en caso River derrote a Boca en la final.

Sin embargo, el 'Muñeco' deberá pagar una multa de 50 mil dólares. La multa inicial, la anterior, fue de 1.500 dólares.