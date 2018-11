Las finales de la Copa Libertadores 2018 , entre Boca Juniors y River Plate , no solo tienen problemas con los horarios e hinchadas, también con los jugadores. Y es que la fecha FIFA de este mes dejará a ambos clubes sin dos de sus soldados: Nahitan Nández y Camilo Mayada.



Ambos futbolistas fueron convocados por Uruguay para los amistosos ante Brasil y Francia. La AFA, vía Conmebol, le solicitó a todas las selecciones sudamericanas que no convoquen a jugadores de los equipos finalistas de la Copa Libertadores, pero en La Celeste insisten en contar con ellos.



"Que no se respete el calendario FIFA nos dificulta. Nos pone en una situación difícil donde vamos a tener que decidir. De cualquier manera, los futbolistas que puedan estar afectados a esos dos partidos finales de Copa Libertadores tienen la posibilidad de llegar en tiempo y forma al segundo partido, que es el que estaría distorsionado por la concurrencia a la selección", dijo Celso Otero, ayudante de campo de Tábarez, en radio Sport 890 de Uruguay.

Aunque Otero manifestó la intención de contar con los jugadores finalistas del Boca Juniors-River Plate, no descartó que Uruguay acate la orden de Conmebol de no convocar a los protagonistas del decisivo partido de la Copa Libertadores.

"Puede actuar como la FIFA en las finales de Champions y autorizar a los clubes a no ceder a los jugadores a las convocatorias de sus selecciones. La facultad la tiene, no sabemos si la va a ejercer o no. Y si lo hace, no podemos oponernos", agregó.