No estará en La Bombonera. La CONMEBOL se lo prohíbe luego del episodio de las semifinales en Porto Alegre cuando Marcelo Gallardo entró a los camerinos para animar a sus jugadores en pro de lograr el triunfo y pasar a la final de la Copa Libertadores. En la previa del Boca Juniors vs. River Plate se ha conocido el lugar en donde el ‘Muñeco’ verá la final del partido de ida. ¿Podrá calmar los nervios desde ese lugar y tan alejado de su plantilla?



Marcelo Gallardo verá la final en el Monumental al lado de Enzo Francescoli y otros directivos del ‘Millonario’. El plantel se encuentra concentrado en Cardales y viajará el mismo día de la final al Monumental, en donde los directivos, técnico y jugadores almorzarán en el mismo estadio antes de enrumbar en bus hacia La Bombonera para el partido de ida.



En ese mismo lugar, Gallardo y Francescoli esperarán a los jugadores luego del encuentro frente a Boca Juniors. De acuerdo a la sanción impuesta al ‘Muñeco’, el técnico no podrá comunicarse con sus jugadores y solo podrá verlo por un televisor. Gallardo debe evitar cualquier tipo de contacto con su plantel si no quiere recibir una pena más fuerte.



Boca Juniors y River Plate se enfrentan este sábado (3 p.m. hora peruana) por la final de ida de la Copa Libertadores de América. El partido será transmitido por la señal de FOX Sports. Gallardo se morderá las uñas y vivirá un duelo que seguro recordará de por vida. Un técnico que ni siquiera puede entrar al estadio para estar lo más cerca de sus dirigidos.