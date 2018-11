El mundo del fútbol se paralizará la próxima semana por la gran final que disputarán Boca Juniors y River Plate , nada menos que por el título de la Copa Libertadores 2018. El 'clásico', tal vez más importante de la región, definirá al monarca del torneo, que además cierra una etapa, pues recordemos que desde el próximo año el campeón se definirá a partido único.



Sin embargo, no es lo único a tener en cuenta. Aquí te contamos otros detalles de la 'final del siglo' que quizá no conocías o no recordabas.

- El gol de visitante no vale doble.

- En caso de empate en los 90' habrá un alargue (dos tiempos de 15 minutos).

- Si la igualdad persiste se definirá por penales.

- En caso de tiempos extras cada equipo podrá realizar una variante más.

- Habrá VAR, como viene sucediendo desde los cuartos de final.

Boca Juniors vs River Plate: ¿corre peligro la final?

Resulta que Conmebol, en sus redes sociales, publicó un emocionante mensaje respecto al duelo que se viene entre Boca Juniors y River Plate, pero en parte del mismo apuntó que esto está pendiente del reclamo del último rival millonario.



"Boca Juniors y River se enfrentarán en histórica final de la Libertadores. Esto está sujeto a la decisión de la Unidad Disciplinaria respecto al reclamo de Gremio", fue lo que puso el máximo ente del fútbol sudamericano en su cuenta oficial en Twitter.



Y es que, como se recuerda, el elenco brasilero reclamó que el técnico Marcelo Gallardo buscó la forma de comunicarse con sus dirigidos en pleno duelo de vuelta en Porto Alegre y hasta bajó al túnel de vestuarios, pese a estar sancionado. Los brasileros apuntaron en comunicado que "atentan contra el juego limpio".