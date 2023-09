Boca vs Palmeiras se enfrentarán (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) el jueves 28 de septiembre en la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2023. El partido se llevará a cabo en el Estadio La Bombonera y comenzará a las 7:30 de la noche, hora de Argentina, y será transmitido por ESPN. Además, podrás seguir el minuto a minuto más completo y conocer la programación de este emocionante encuentro en Depor.

En su reciente enfrentamiento, Boca Juniors empató 1-1 contra Lanús en La Bombonera en un partido correspondiente a la Copa de la Liga Profesional 2023, con un gol anotado por Lucas Janson. Para el próximo enfrentamiento contra el equipo brasileño, el técnico Jorge Almirón ha convocado a 23 jugadores, con las únicas ausencias de Luca Langoni y Vicente Taborda. Se espera que el DT Xeneize alinee un tridente en el ataque conformado por Luis Advíncula, Edinson Cavani y Lucas Janson en la primera semifinal de la Copa Libertadores.

En la Copa Libertadores, Boca Juniors llega a la primera semifinal con solo una derrota en diez partidos, habiendo cosechado cinco victorias (una de ellas en penales) y cuatro empates. Desde la llegada de Almirón, Luis Advíncula ha adoptado un papel más ofensivo, siendo utilizado como extremo. Sin embargo, en la última sesión de entrenamiento previo al partido contra Palmeiras, el entrenador decidió probarlo en la posición de lateral.

Por otro lado, Palmeiras llega a este enfrentamiento después de sufrir una derrota por la mínima diferencia ante Gremio en el Brasileirao. El Verdao avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores al eliminar a Deportivo Pereira con un marcador global de 4-0. Para el partido contra Boca, el técnico Abel Ferreira podría implementar una estrategia denominada ‘15-15-15′, según informes de la prensa brasileña.

El sistema que propone ‘Verdão’ es realizar al menos 15 tiros al arco, ejecutar 15 entradas, y enviar 15 centros durante el partido, con el objetivo de tener una mayor presencia en el ataque. Abel Ferreira explicó su enfoque en una de sus conferencias de prensa, destacando la importancia de disparar al arco como una forma de aumentar las posibilidades de anotar goles: “Sabemos que cuanto más rematamos, mayor es la probabilidad de marcar. Ese es el objetivo que nos hemos fijado, y trabajamos en ello durante los entrenamientos”, señaló.

¿A qué hora juegan Boca y Palmeiras?

El partido entre Boca y Palmeiras por la Copa Libertadores se llevará a cabo este jueves 28 de septiembre en el Estadio La Bombonera. El encuentro dará inicio a las 9:30 p. m. (hora de Argentina) y a las 7:30 p. m. (hora de Perú). A continuación, te proporcionamos el horario en otros países.

Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p. m.

Colombia, 7:30 p. m. Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 8:30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 9:30 p. m.

¿Dónde ver la transmisión de Boca vs Palmeiras?

Si deseas ver este partido de la Copa Libertadores, los canales encargados de transmitir Boca vs. Palmeiras en Argentina serán Telefe y Fox Sports. Para el resto de Sudamérica, el encuentro podrá ser visto a través de ESPN y Star Plus. Sin embargo, te recomendamos no utilizar señales piratas como Fútbol Libre.

Boca vs Palmeiras: probables alineaciones

Boca: Romero; Fabra, Valentini, Rojo, Figal y Advíncula; Fernández, Enzo y Medina; Cavani y Merentiel.

Romero; Fabra, Valentini, Rojo, Figal y Advíncula; Fernández, Enzo y Medina; Cavani y Merentiel. Palmeiras: Weverton; Piquerez, Murilo, Gómez y Rocha; Rafael, Menino, Mayke, Veiga y Artur; Roni.

Boca Juniors vs. Palmeiras: registro de partidos

Boca Juniors 2-2 Palmeiras - Final ida Copa Libertadores 2000

Palmeiras 0-0 Boca Juniors (2-4 en penales) - Final vuelta Copa Libertadores 2001

Boca Juniors 2-2 Palmeiras - Semifinal ida Copa Libertadores 2001

Palmeiras 2-2 Boca Juniors (2-3 en penales) - Semifinal vuelta Copa Libertadores 2001

Palmeiras 1-1 Boca Juniors - Fase de grupos Copa Libertadores 2018

Boca Juniors 0-2 Palmeiras - Fase de grupos Copa Libertadores 2018

Boca Juniors 2-0 Palmeiras - Semifinal ida Copa Libertadores 2018

Palmeiras 2-2 Boca Juniors - Semifinal vuelta Copa Libertadores 2018





