Copa Libertadores: River Plate vs. Boca Juniors juegan en transmisión para México, Perú y Argentina

Se juega las semifinales de la Copa Libertadores 2019. El River Plate vs. Boca Juniors detiene a toda Argentina en una nueva edición del Superclásico de Argentina. El ‘Millonario’ y los ‘Xeneizes’ se vuelven a ver a las caras en el torneo continental luego de la final de Madrid. Para este partido, el ‘Muñeco’ Gallardo no cuenta con la presencia de Juan Fernando Quintero, pero sí espera que Ignacio Scocco, Rafael Santos Borré y el resto de jugadores logren el triunfo para ir con ventaja al partido de vuelta en La Bombonera de Boca.



La semifinal de la Copa Libertadores se juega este martes (7:15 p.m. en Perú) y 9:15 p.m. en Argentina. La transmisión del partido se encuentra a cargo de FOX Sports para América Latina, pero también puedes ver las incidencias del juego por Depor, Sky Sports, Telemundo y otras web de todo el mundo. Se viene un choque no apto para cardíacos en Argentina.

River Plate vs. Boca Juniors: horarios en el mundo

Argentina: 9:30 p.m. | FOX Sports y Play

Brasil: 9:30 p.m. | FOX Sports y Play

Uruguay: 9:30 p.m. | FOX Sports y Play

Chile: 9:30 p.m. | FOX Sports y Play

Perú: 7:30 p.m. | FOX Sports y Play

México: 7:30 p.m. | FOX Sports y Play

España (Miércoles y Jueves): 2:30 a.m. | FOX Sports y Play

Colombia: 7:30 p.m. | FOX Sports y Play

Ecuador: 7:30 p.m. | FOX Sports y Play

Estados Unidos (Miami): 8:30 p.m | FOX Sports y Play

Estados Unidos (Nueva York): 8:30 p.m. | FOX Sports y Play

Estados Unidos (Chicago): 7:30 p.m | FOX Sports y Play

Cerca de 70.000 entradas se vendieron para los aficionados locales por lo que se espera un estadio completo.



Desde la final del 2018, Boca Juniors cambió de entrenador e incorporó a algunos jugadores de trayectoria internacional, entre ellos al mediocampista italiano Daniele De Rossi, quien sorprendió al mundo del fútbol al unirse al equipo desde la Roma.



River Plate, que mantiene como director técnico a Marcelo Gallardo, no podrá contar con el capitán Leonardo Ponzio y con Juan Fernando Quintero, el mediocampista ofensivo que anotó en la final el año pasado y se recupera de una lesión de ligamento cruzado que lo tuvo cinco meses alejado de las canchas.



El equipo "millonario" viene de vencer el sábado 2-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata que dirige Diego Maradona en un partido por la Superliga Argentina en el que Gallardo reservó a sus titulares.



Boca Juniors, por su parte, empató en la Bombonera frente a Newell's Old Boys con un equipo que combinó titulares y suplentes pero lidera el torneo y mantuvo el invicto después de ocho juegos, con River cuatro puntos atrás en el séptimo lugar.



"Este River Plate es un equipo caracterizado por su talento, el ataque está en su ADN", dijo a Fox Sports el ex portero de Boca, Oscar Córdoba. "Boca es más conservador, son más robustos en el centro del campo, están seguros en la parte trasera y Andrada cuida muy bien el gol. Por lo tanto, es un choque de estilos", agregó.



El ganador argentino disputará la final con el equipo que triunfe en la llave que disputarán los brasileños Gremio y Flamengo, que se enfrentarán en el partido de ida el miércoles en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre.



