Millonarios vs. Flamengo se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este martes 2 de abril en su primer partido del año en la Copa Libertadores 2024 por la fase de grupos en el estadio El Campín. Este enfrentamiento será crucial para los colombianos, que jugarán como locales. Sin embargo, sumar los tres primeros puntos no será tarea fácil, ya que se enfrentarán a los brasileños, considerados como la segunda nómina más costosa en este torneo y que no han conocido la derrota desde el año pasado. El choque está programado para iniciar a las 5:00 de la tarde (hora de Colombia y Perú) y será transmitido GRATIS por ESPN y STAR PLUS. Recuerda que Depor ofrecerá la cobertura minuto a minuto con los goles, estadísticas, mejores jugadas y más de este emocionante partido internacional. ¿Te lo vas a perder?

Este martes 2 de abril, Millonarios y Flamengo se verán las caras en Colombia, en un partido donde el equipo brasileño es considerado el favorito debido a su talentoso plantel dirigido por el legendario Adenor Leonardo Bacchi, más conocido como Tite. En lo que va del año, el desempeño de los ‘Embajadores’ en el Torneo BetPlay es bastante regular, caracterizado por una serie de derrotas y empates en cada jornada.

Los seguidores colombianos están preocupados debido al difícil momento por el que atraviesa su equipo en el torneo Apertura 2024, y existe el riesgo de no clasificar a las Semifinales. A pesar de que el equipo bajo la dirección de Alberto Gamero aún no alcanzaron su mejor nivel, el entrenador confía en que dejará una huella significativa en el torneo internacional. Gamero considera que podrán aprovechar el clima frío de los 2.600 metros de altitud de Bogotá a su favor para obtener mejores resultados.

El equipo liderado por Tite mantiene una racha invicta desde diciembre del año pasado, lo que lo sitúa como uno de los principales contendientes para el título. Flamengo tiene experiencia previa en la ciudad de Bogotá, donde se enfrentó a Independiente Santa Fe, resultando en un empate sin goles. No obstante, el rendimiento del equipo brasileño no fue del todo óptimo cuando juega a altitudes superiores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar. En total, el ‘Mengao’ participó en 14 partidos en estas condiciones, con cuatro

En los últimos cuatro enfrentamientos entre Millonarios y equipos brasileños en El Campín por la Conmebol Libertadores, el historial refleja un equilibrio con un triunfo, dos empates y una derrota para el equipo de la Liga BetPlay. Durante estos partidos, los ‘Millos’ mostraron un rendimiento competitivo contra equipos brasileños en su propio terreno. No obstante, es esencial considerar que cada partido es único y presenta diferentes circunstancias.





¿A qué hora inicia Millonarios vs. Flamengo?

Este martes 2 de abril, Millonarios y Flamengo protagonizarán un emocionante enfrentamiento en su debut en la Copa Libertadores este 2024. Ambos equipos buscarán los tres primeros puntos del GRUPO E. Si no quieres perderte ni un solo minuto de este encuentro, recuerda que el horario puede variar según tu ubicación. Por ejemplo, en Colombia, Perú y Ecuador, este choque comenzará a las 5:00 p.m., mientras que en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile será a las 7:00 p.m. ¡Recuerda que en Depor, puedes encontrar todas la novedades de este choque y más!





¿Canales de Tv para ver Millonarios vs. Flamengo?

Si deseas ver el partido entre Millonarios y Flamengo, que será su primer partido del año en la Copa Libertadores, a continuación te proporcionamos los canales donde se transmitirá este encuentro. Para ver este enfrentamiento, deberás sintonizar ESPN y STAR PLUS, que son las únicas señales que transmitirán este encuentro de forma gratuita. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





¿En qué grupo está Millonarios en la Copa Libertadores 2024?

GRUPO E Flamengo Bolivar Millonarios Palestino





¿En qué estadio jugará Millonarios vs. Flamengo?

El partido entre Millonarios y Flamengo por la Copa Libertadores 2024 se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, conocido simplemente como El Campín. Este recinto, situado en la localidad de Teusaquillo, en el centro-occidente de la capital de Colombia, es el más grande de Bogotá, con una capacidad para 39,000 espectadores, quienes animarán a su equipo favorito.

El Campín, ubicado en Bogotá, albergó 115 compromisos de la Copa Libertadores. (Foto: IDRD)





