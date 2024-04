Estudiantes vs. The Strongest se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este martes 9 de abril, por la segunda jornada del Grupo C de la Copa Libertadores, en el estadio Jorge Luis Hirschi. El partido está programado para arrancar desde las 5:00 de la tarde (hora peruana), 6:00 p.m. (hora boliviana) y 7:00 de la noche (hora argentina). Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus y FOX Sports. Así mismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Estudiantes vs. The Strongest EN VIVO: los hinchas del Pincha se preparan para el duelo de Copa Libertadores. (Video: Estudiantes)

Estudiantes vs. The Strongest: alineaciones probables

Estudiantes: Matías Mansilla; Eros Mancuso, Federico Fernández, Zaid Romero, Eric Meza; Santiago Ascacíbar, Enzo Pérez, José Sosa; Thiago Palacios, Mauro Méndez; Javier Correa.

The Strongest: Guillermo Viscarra; Daniel Rojas, Adrián Jusino, Maximiliano Caire, Daniel Lino; Luciano Ursino, Diego Wayar, Michael Ortega; Jaime Arrascaita, Enrique Triverio, Rodrigo Ramallo.

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.