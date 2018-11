Si no era al menos al 90% no iba a estar. Y finalmente, será la gran baja del 'Xeneize' para la decisiva final de la Copa Libertadores 2018 entre River Plate y Boca Juniors. Cristian Pavón no se recuperó del todo y prácticamente quedó descartado para el encuentro del sábado 24 de noviembre en el Estadio Monumental de Núñez, en Buenos Aires.

Según reporta el portal de 'La Nación', el atacante del cuadro 'xeneize' no se ha recuperado totalmente del desgarro en la pierna izquierda, por lo que quedó fuera de la revancha.

Incluso el propio entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, reconoció sobre las escasas posibilidades de Cristian Pavón de cara al partido a disputarse en el estadio Monumental este sábado 24 de noviembre.

"Hablé con el médico y es muy difícil que llegue. Dentro del campo necesitamos a once que corran permanentemente. Si Pavón no puede hacerlo, es muy difícil que juegue", señaló el 'Mellizo' el pasado fin de semana.



De hecho, el técnico de Boca Juniors ya está pensando en todas las alternativas para suplir a Pavón en la definición de la Copa Libertadores. Dario Benedetto podría ser de la partida, incluso Carlos Tévez. Todavía tiene tiempo para decidir al hombre ofensivo para atacar a River Plate.