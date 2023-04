En el Estadio Maracaná, Fluminense vs. The Strongest se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 2 de la Copa Libertadores 2023. El partido arrancará a las 5:00 p. m. (horario peruano y colombiano), 6:00 p. m. (hora en Bolivia) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN, Fox Sports y Star Plus para América Latina. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

Fluminense, que es considerado el equipo más destacado en Brasil en este momento, se enfrentará al The Strongest, cuadro boliviano invicto en la liga local y que se siente confiado después de su victoria sobre River Plate en la primera jornada del grupo D de la Libertadores. El conjunto dirigido por Fernando Diniz es elogiado tanto dentro como fuera de Brasil por su estilo de juego efectivo y atractivo.

En la primera jornada del Campeonato Brasileño, el Flu lidera la tabla tras su contundente victoria a domicilio por 0-3 frente al América Mineiro el pasado sábado. Además, comparte el liderato con su mayor rival, el Flamengo, al que derrotó de manera humillante la semana anterior en la final del Campeonato Carioca con un marcador de 4-1.

El conjunto en mención también está teniendo éxito en la Libertadores, habiendo ganado 1-3 en la casa del peruano Sporting Cristal. Su objetivo ahora es obtener otros tres puntos frente al equipo de La Paz, para avanzar a los octavos de final y mantenerse en la cima del grupo. Germán Cano está en excelente forma y ha sido fundamental para su equipo en los últimos partidos, marcando cinco goles en los últimos cuatro encuentros.

El entrenador español Ismael Rescalvo lidera al altiplanico The Strongest en su desafío por sumar puntos en el complicado Maracaná de Río de Janeiro. Aunque ya cuentan con tres puntos en su haber gracias a su sorpresiva victoria 3-1 sobre River Plate, uno de los equipos más fuertes del torneo de clubes más importante de América.

El ‘Aurinegro’ arribó a la ciudad de Río de Janeiro el pasado sábado, con tres días de antelación, lo que no es común entre los clubes de Sudamérica. Actualmente, se encuentra en el primer lugar del Campeonato Boliviano junto a Bolívar, ambos con 19 puntos, aunque este último ha disputado dos partidos más que ‘El Tigre’. Además, bajo la disciplina de Rescalvo ha logrado una impecable marca de seis victorias y un empate en el torneo nacional.

¿A qué hora juegan Fluminense vs. The Strongest?

El partido de Fluminense vs. The Strongest está programado para jugarse este martes 18 de abril en el Estadio Maracaná, aunque la hora podría variar según el país en el que te encuentres. En Perú, Colombia y Ecuador, por ejemplo, el duelo arrancará a las 5:00 pm; mientras que en Bolivia será a las 6:00 p.m. y en Brasil, Argentina, Chile y Uruguay iniciará a las 7:00.

¿Cómo y dónde ver Fluminense vs. The Strongest?

Si estás a la expectativa por este nuevo juego y no quieres perderte ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás vivir el Fluminense vs. The Strongest desde Brasil a través de la señal de ESPN 4, Fox Sports y Star Plus. Recuerda que todas las incidencias las podrás vivir en la web de Depor.

Fluminense vs. The Strongest: posibles alineaciones

Fluminense : Fábio; Felipe Melo, Nino, Samuel Xavier, Marcelo; Gomes da Costa, André; Keno, Jhon Arias, Ganso; y Germán Cano.

: Fábio; Felipe Melo, Nino, Samuel Xavier, Marcelo; Gomes da Costa, André; Keno, Jhon Arias, Ganso; y Germán Cano. The Strongest: Guillermo Viscarra; Gonzalo Castillo, Adrián Jusino, Jaime Arrascaita, Carlos Roca; Luciano Ursino, Álvaro Quiroga; Jeyson Chura, Eugenio Isnaldo, Michael Ortega; y Enrique Triverio.

¿Dónde jugarán Fluminense vs. The Strongest por Copa Libertadores?

