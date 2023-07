River vs. Inter se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, Star Plus, FOX Sports, Pluto TV y Fútbol Libre por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2023. Este compromiso está programado para este martes 1 de agosto desde las 9:00 p.m. en Argentina (dos horas menos en Perú) y se disputará en el estadio Más Monumental, ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas y todas las incidencias en la web de Depor.

River Plate llega a este partido luego de haber vencido por 2-1 a Racing Club, en el duelo correspondiente a la vigésima séptima jornada de la Liga Profesional Argentina 2023. Los goles del ‘Millo’ fueron anotados por Lucas Beltrán y Paulo Díaz, mientras que Jonatan Gómez puso el descuento para la ‘Academia’. Este resultado no tuvo mayor incidencia en el campeonato, pues los de Martín Demichelis ya se habían proclamado ganadores del torneo algunas fechas atrás.

Tras gane este certamen local, el equipo de Núñez pondrá todas sus energías en dejar en el camino a Inter de Porto Alegre y clasificar a los cuartos de final. Si bien la salida de Marcelo Gallardo dejó un gran vacío en los hinchas, esperan que con ‘Micho’ a la cabeza vuelvan a ganar la Copa Libertadores, la cual no levantan desde el 2018.

En una reciente entrevista con Infobae, Demichelis habló sobre el mercado de pases de River Plate. Para este segundo semestre del año llegaron Ramiro Funes Mori y Facundo Colidio, además del regreso de David Martínez. Con estas incorporaciones el entrenador de 42 años espera competir a nivel internacional, una deuda pendiente ante la evidencia supremacía de los equipos brasileños.

“Nosotros trajimos tres refuerzos. Se nombra a Ramiro, se nombra a Facundo, pero nosotros recuperamos a David Martínez, que para nosotros es un grandísimo refuerzo, que lamentablemente no pudimos tener estos meses y ya se está entrenando muy pero muy bien. Es un jugador con el cual podemos contar y podemos potenciar”, manifestó.

Según la óptica de Demichelis, el ‘Millonario’ está capacitado para darle pelea a cualquier rival en estas instancias definitorias de la Libertadores. “Matías Suárez terminó muchísimo mejor la temporada de lo que la empezó. Entonces también Matías Suárez, estando bien, es otro grandísimo refuerzo. Ya falta poco para que también se nos sume Bruno Zuculini. Y hemos intentado darles posibilidades a todos. Está claro que hay mucho que están más atrasados en los minutos que otros, pero con la llegada de Facundo y con Ramiro, ahora que estamos para competir en octavos de final, de igual a igual”, apuntó.

River vs. Inter: horarios del partido

Perú: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Paraguay: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Inter de Porto Alegre, por su parte, llega a este partido después de haber perdido por 1-2 ante Cuiabá por la décima séptima jornada del Brasileirao. A pesar de que Fabricio Bustos puso el 1-0 parcial para los locales, los goles de Reniele y Deyverson le dieron la victoria al cuadro dirigido por António Oliveira.

Este fue el segundo compromiso de Eduardo Coudet al mando del ‘Colorado’, adonde llegó para asumir el cargo que había dejado vacante Mano Menezes. Precisamente sobre el ‘Chacho’, Demichelis tuvo unas curiosidad palabras en su más reciente entrevista con Clarín. “‘Chacho’ es uno de mis grandes amigos. Cuando salió el sorteo, me escribió para decirme que me pasaba info de Inter. Me demoré en la respuesta y a los pocos días se confirmó que él era el nuevo DT. Me volvió a mandar un mensaje y me dijo que me iba a pasar toda la info al revés. Típico de ‘Chacho’”, sostuvo el entrenador de River Plate.

River vs. Inter: canales de TV

Perú: ESPN y Star Plus

Colombia: ESPN y Star Plus

Ecuador: ESPN y Star Plus

Argentina: ESPN, Star Plus, FOX Sports y Pluto TV

Uruguay: ESPN y Star Plus

Brasil: ESPN y Star Plus

Chile: ESPN y Star Plus

Bolivia: ESPN y Star Plus

Paraguay: ESPN y Star Plus

Venezuela: ESPN y Star Plus

River vs. Inter: posibles alineaciones

River: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nicolás De La Cruz, Nacho Fernández, Esequiel Barco; Lucas Beltrán.

Inter: Rochet; Bustos, Mercado, Nico Hernández y Renê; Johnny; Aránguiz, De Pena y Wanderson; Alan Patrick y Valencia.

River vs. Inter: ¿dónde se jugará el partido?





