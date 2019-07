Se te eriza la piel: así fue la emotiva narración brasileña del gol de Paolo Guerrero por Copa Libertadores [VIDEO]

Paolo Guerrero marcó a los 90 minutos el único tanto del encuentro entre Nacional vs Internacional por la ida de octavos de final de Copa Libertadores 2019 en el duelo que se llevó a cabo en el Estadio Parque Central de Montevideo.

No solo explotó el lado norte del Estadio charrúa, donde se encontraban miles de seguidores del 'Colorado', sino también los narradores brasileños quienes no se contuvieron con la hazaña del Inter en tierras uruguayas. Y es que el gol de Paolo Guerrero llegó tras un asedio constante de Nacional. El peruano no perdonó.

Así fue la emotiva narración brasileña del gol de Paolo Guerrero por Copa Libertadores. (Agencias/Youtube)

Nacional , tres veces ganador de la Copa Libertadores, buscará seguir en carrera en el torneo continental, cuyo trofeo levantó por última vez en 1988. El cuadro ‘charrúa’, además, es el único representante de su país en el certamen.



Por su lado, el Internacional tiene el objetivo de ganar la Copa Libertadores por tercera vez (antes lo hizo en 2006 y 2010). El cuadro comandado por Odair Hellmann presentó una escuadra alternativa para medirse a Gremio en el clásico de Porto Alegre.

► ¿Volvería a triunfar? Así respondió Xavi sobre el posible regreso de Neymar al Barcelona



► Aún sigue en 'shock': la conmovedora reacción de Marco Asensio tras conocer la gravedad de su lesión



► Oferta "estúpida" al Real Madrid: así califican lo que ofreció el Jiangsu Suning de China por Bale



► Con sangre venezolana: Daniel Maldini hereda y continúa el legado de su padre y abuelo