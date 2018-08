En la cancha, Independiente de Avellaneda empató 0-0 ante Santos por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2018. En la mesa, el ganador podría ser el equipo argentino luego de la denuncia que, según 'TyC Sports', presentó a Conmebol por la alineación indebida del uruguayo Carlos Sánchez.



El volante de 33 años jugó ante el 'Rojo' a pesar de que arrastraba una sanción de tres partidos por la expulsión que sufrió en noviembre de 2015 ante Huracán (agredió a un recogepelotas), cuando disputó la Copa Sudamericana con River Plate. En el 'Paixe' no se dieron cuenta del castigo y pagarían las consecuencias con 3-0 en contra.



Como el uruguayo salió del equipo millonario para fichar por el Monterrey mexicano, y no volvió a jugar en torneos organizados por la Conmebol (Sudamericana y Libertadores), hasta ahora no habría cumplido la sanción que le aplicaron.

Santos se defiende

El Santos alega que Carlos Sánchez no aparece en la lista de jugadores sancionados en el sistema electrónico de la Conmebol debido a que se benefició de una amnistía concedida por la entidad en 2016 con motivo de su centenario.



Según el conjunto brasileño, si el jugador no hubiera estado apto para ser alineado, esa situación aparecería en el sistema electrónico de la Conmebol, lo que no es su caso.



La Conmebol se pronuncia

Ante el escándalo que ha supuesta la alineación indebida del Santos en la Copa Libertadores, la Conmebol ha explicado que ya se inició un procedimiento disciplinario de oficio contra el Santos por faltar al Reglamento del máximo organismo del fútbol sudamericano.



"La CONMEBOL informa que la Unidad Disciplinaria de la CONMEBOL inició un procedimiento disciplinario de oficio al SANTOS FUTEBOL CLUBE por la presunta comisión a las infracciones de los Artículos 7.2 f), 7.2 j) y 19 del Reglamento Disciplinario de la CONMEBOL", explicó el ente en un comunicado.