En el partido de ida en octavos de final Copa Libertadores entre Argentinos Juniors y Fluminense, disputado en el Diego Armando Maradona de Buenos Aires, ocurrió un momento impactante, este martes 1 de agosto. Marcelo pisó a Luciano Sánchez causándole una grave lesión que dejó a todos en el estadio completamente sorprendido. Como resultado de esta situación, el jugador brasileño fue expulsado. Un día después del suceso, se conoció que el ‘Flu‘ presentará una solicitud de anulación ante la Conmebol respecto a esta decisión arbitral, centrada en el dorsal 12 de la camiseta tricolor.

El cuadro de Rio de Janeiro tiene hasta las 21:00 (hora de Brasil, dos más que en Perú y Colombia) de este miércoles para presentar la solicitud. Mientras tanto, los directivos aguardarán la respuesta de la entidad. Para esta situación, el departamento jurídico del club ha sido convocado a Buenos Aires para buscar una solución después de revisar el VAR, consigna el medio Globo.

A pesar de ser consciente de las escasas oportunidades de modificar la decisión, debido a las restricciones en el reglamento de la competencia sobre cambios en lo sucedido en el terreno de juego, el ‘Fluzao’ mantiene la esperanza de contar con Marcelo para el choque de vuelta, programado para el 8 de agosto en el estadio Maracaná.

Previamente, el exjugador del Real Madrid también se pronunció, asegurando que fue una acción involuntaria y que experimentó una situación muy complicada al afectar, sin intención, a un compañero de profesión: “Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. Toda la fuerza del mundo!”.

Referente a este tema, el entrenador de la escuadra del Brasileirao expresó su crítica hacia la expulsión, calificando como absurda la decisión tomada por el colegiado: “Para mí la expulsión de Marcelo es absolutamente un absurdo, una locura. ¿Qué hacía Marcelo? (...) Marcelo regateaba y no tenía dónde poner el pie”, dijo el DT.

Finalmente, Luciano Sánchez, se pronunció durante las últimas horas al recibir el alta médica tras pasar la noche en un sanatorio de la capital acompañado de su familia. Después de ser internado de urgencia, aún está pendiente de realizar más estudios médicos, a la espera de que no haya ningún inconveniente en un futuro.

Cuando abandonaba la clínica, el deportista accedió amablemente a contestar las preguntas de los medios presentes en el lugar. El defensa del ‘Bicho’ se mostró sumamente positivo frente a los medios de comunicación presentes en el sitio. Además, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a Marcelo, quien también estuvo involucrado en el incidente.

“Marcelo me escribió. Me mandó un mensaje pidiendo disculpas, se sentía mal. Me andaba buscando en el vestuario. Es un gesto que habla de él como persona, lo admiré siempre como jugador y ahora como persona. Se lo hice saber, nada que reprocharle. Que se quede tranquilo, se lo dije por privado y lo hago ahora públicamente”, señaló.





¿Cuánto tiempo estará Luciano Sánchez fuera por lesión?

El lateral del Argentinos Juniors sufre una luxación de rodilla izquierda, según el parte médico del club emitido después de la lesión que sufrió en la Copa Libertadores. Aunque el jugador aún debe pasar por el quirófano para concretar más detalles sobre su recuperación, se estima que podría estar entre ocho meses y un año fuera de los terrenos de juego.

El propio Marcelo, consciente de la gravedad del hecho, rompió a llorar sobre el césped y, después del encuentro, acudió al vestuario local para interesarse por el estado de su rival.

“Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. Toda la fuerza del mundo!”, publicó posteriormente en su cuenta de Twitter.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.