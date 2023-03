Millonarios vs. Atlético Mineiro se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) este miércoles 8 de marzo, en el marco del partido correspondiente a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2023. Los ‘Albiazules’ buscarán llegar de la mejor manera al partido de ida, por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este enfrentamiento. Entérate dónde ver el encuentro, los horarios y más a partir de las 7:30 de la noche (hora de Perú y Colombia) en el estadio Nemésio Camacho - El Campín, vía ESPN y Star Plus.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Millonarios vs. Atlético Mineiro.

¿A qué hora juegan Millonarios vs. Atlético Mineiro?

El partido Millonarios vs. Atlético Mineiro está programado para empezar a partir de las 7:30 de la noche en suelo colombiano, ecuatoriano y peruano, aunque la hora podría variar según el país en el que te encuentres. Por ejemplo, el duelo arrancará a las 8:30 pm en Bolivia y Venezuela; mientras que en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay iniciará a las 21:00 horas.

¿Cómo y dónde ver Millonarios vs. Atlético Mineiro?

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perderse ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el Millonarios vs. Atlético Mineiro desde Colombia a través de la señal de ESPN y Star Plus. En tanto, recuerda que Depor te traerá el minuto a minuto y todas las incidencias de este partidazo por Copa Libertadores 2023.

Millonarios vs. Atlético Mineiro: posibles alineaciones

Millonarios : A. Montero; E. Perlaza, A. Llinás, J. Vargas; O. Bertel; D. Giraldo, L. Vásquez; Ó. Cortés, D. Silva, D. Cataño; L. Castro.

: A. Montero; E. Perlaza, A. Llinás, J. Vargas; O. Bertel; D. Giraldo, L. Vásquez; Ó. Cortés, D. Silva, D. Cataño; L. Castro. Atlético Mineiro: Everson; R. Saravia, M. Lemos, Jemerson, Dodo; Pedrinho, Allan, Patrick; Edenilson; Paulinho, Hulk.

Pronóstico del Millonarios vs. Atlético Mineiro: cuotas

Como era de esperarse, los ‘Millos’ son favoritos a quedarse con la victoria este miércoles cuando reciban al Atlético Mineiro. Los ‘Azules’ tienen serias probabilidades de llevarse el encuentro. No obstante, equipo brasileño no está muy atrás, en las preferencias, incluso con pronósticos altos en el empate, en lo que será un gran partido de cara a la etapa inicial de la Copa Libertadores.

PARTIDO L E V Millonarios vs. Atlético Mineiro 3.05 3.25 2.23

