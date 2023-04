En el estadio Morumbí, Palmeiras vs. Cerro Porteño se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. El partido empezará a las 7:00 de la noche (hora ecuatoriana y peruana) y 9:00 p. m. (hora paraguaya). Va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por Fox Sports, ESPN y Star Plus. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Palmeiras confía en enderezar su rumbo ante el Cerro, con la expectativa de ver el estreno de Endrick, la joven promesa atada por el Real Madrid. El equipo brasileño viene de encajar una derrota ante el Bolívar (3-1), en un partido en el que el técnico portugués Abel Ferreira plantó un once plagados de suplentes ante la cercanía de la final del Campeonato Paulista, que conquistó días después.

La prioridad fue sumar un título y lo pagó con una goleada en la altitud de La Paz. Toda una sorpresa para un plantel que ganó la Libertadores en 2020 y 2021, y llegó a las semifinales en 2022. El conjunto paulista busca ahora sumar los primeros tres puntos en la edición de este año, aunque, a pesar de jugar como local, lo hará en un estadio diferente al suyo.

El Morumbí, sede del Sao Paulo, es el escenario elegido debido a que en el Allianz Parque se celebra estos días un festival de rock. Esta vez sí, Ferreira apostará por un once más reconocible para la hinchada palmeirense, con Dudu, Endrick y el argentino ‘Flaco’ López como los futbolistas más adelantados.

Los dos últimos viven un gran momento de forma. Los dos, de hecho, fueron los autores de los tantos que dieron el triunfo al Palmeiras ante el Cuiabá, por 2-1, el pasado sábado, en su debut en el Campeonato Brasileño, donde defiende el título. A Endrick le bastaron apenas cinco minutos para perforar la red, en el que fue el primer tanto de la Liga brasileña de 2023.

Cerro Porteño se impuso 2-1 a Barcelona de Guayaquil en la primera jornada. El cuadro paraguayo llega envalentonado a Sao Paulo, después de esos primeros tres puntos y de pasar dos eliminatorias previas ante Curicó Unido chileno y Fortaleza brasileño, que saldó con cuatro victorias.

En la Liga, el Ciclón lo pasó mal para derrotar el domingo en casa a Sportivo Trinidense (3-2) y todavía sigue lejos de Libertad, líder con seis puntos de ventaja sobre el equipo dirigido por el argentino Facundo Sava. El partido se jugará a las 21.00 hora local del jueves (00.00 GMT del viernes) y será arbitrado por el argentino Fernando Rapallini, con su compatriota Mauro Vigliano en el VAR.

¿A qué hora juegan Palmeiras vs. Cerro Porteño?

El partido de Palmeiras vs. Cerro Porteño está programado para jugarse este jueves 20 de abril en el Estadio Morumbí, aunque la hora podría variar según el país en el que te encuentres. En Perú, Colombia y Ecuador, por ejemplo, el duelo arrancará a las 7:00 pm; mientras que en Bolivia y Paraguay será a las 8:00 p.m. y en Brasil, Argentina, Chile y Uruguay iniciará a las 9:00.

¿Cómo y dónde ver Palmeiras vs. Cerro Porteño?

Si estás a la expectativa por este nuevo juego y no quieres perderte ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás vivir el Palmeiras vs. Cerro Porteño desde Brasil a través de la señal de ESPN, Fox Sports y Star Plus. Además, recuerda que todas las incidencias, minuto a minuto, las podrás vivir en la web de Depor.

Palmeiras vs. Cerro Porteño: posibles alineaciones

Palmeiras: Weverton; Vanderlan, Murilo Cerqueira, Gómez Gustavo, Marcos Rocha; Gabriel Meni, Zé Rafael, Dudu, José Manuel, Guimaraes; Endrick Feli.

Cerro Porteño: Jean; Gabriel Baez, Álvarez, Piris da Motta, Enzo Giménez; Antonio Gale, Damian Bobadilla, Rafael Carra, Aquino Clau; Braian Samud y Fernando Fer.

¿Dónde jugarán Palmeiras vs. Cerro Porteño por Copa Libertadores?

