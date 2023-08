Deportivo Pereira se enfrentará al Palmeiras en un emocionante encuentro en vivo y en directo en el Estadio Hernán Ramírez Villegas, como parte de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023. El partido se llevará este miércoles 23 de agosto a las 7:30 de la noche, hora colombiana y peruana. La transmisión estará disponible a través de ESPN, Star Plus y Fútbol Libre para la audiencia de América Latina. En este artículo de Depor, te ofrecemos una cobertura minuto a minuto completa, con detalles de todas las jugadas, estadísticas, goles y tarjetas amarillas y rojas. Obtén aquí información sobre los canales de televisión y los horarios para no perderte este emocionante enfrentamiento.

A pesar de su destacado desempeño en la Copa Libertadores, el equipo Pereira tuvo un comienzo de semestre complicado en la liga, ya que se encuentra en la posición 14 con apenas cinco puntos obtenidos en seis encuentros. Curiosamente, su primera victoria en el torneo ocurrió recién durante el pasado fin de semana.

En contraste, el Palmeiras está experimentando un período positivo en su terreno de juego y viene de lograr un triunfo de 0-2 sobre el Cuiabá en la jornada 20 del Brasileirao. Con esta victoria, el equipo alcanzó un total de 37 puntos y se posiciona en el segundo lugar, a tan solo 11 puntos del líder Botafogo.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Pereira y Palmeiras.

¿Cuándo y a qué hora se juega Pereira vs. Palmeiras?

El partido por la Copa Libertadores 2023 entre Pereira vs. Palmeiras está programado para disputarse este miércoles 23 de agosto desde las 7:30 de la noche. Este será el encuentro clave para saber cuál de los equipos se llevará los puntos de este encuentro para seguir avanzando en la contienda por el título.

¿En qué canal ver Pereira vs. Palmeiras por Copa Libertadores?

La transmisión del juego de Pereira vs. Palmeiras por la Copa Libertadores 2023 podrá ser vista a través de ESPN y Star Plus para América Latina. Cabe destacar que este encuentro no será transmitido en TV abierta como en otras ocasiones.

Deportivo Pereira vs. Palmeiras: posibles alineaciones

Pereira: A. Quintana; C. Garcés, J. Quintero, C. Ramírez; E. Moreno, L. Angulo, J. Vásquez, J. Zuluaga, J. Fory; A. Rodríguez, A. Rodriguez.

A. Quintana; C. Garcés, J. Quintero, C. Ramírez; E. Moreno, L. Angulo, J. Vásquez, J. Zuluaga, J. Fory; A. Rodríguez, A. Rodriguez. Palmeiras: Weverton; Mayke, G. Gómez, Murilo, J. Piquerez; G. Menino, Zé Rafael; Artur, Raphael Veiga, Dudu; Roni.

