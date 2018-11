Marcelo Gallardo puede estar en el Monumental de Núñez, pero no dar indicación alguna hacia todos sus jugadores. El ‘Muñeco’ tiene prohibida la entrada al vestuario y, aunque en esta ocasión sí podrá hacer presente en el recinto del partido, más lo podrá hacer como espectador y no como director técnico. En la previa del River Plate vs. Boca Juniors , el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, habló lo que puede hacer y no.



"Puede estar dentro del estadio, pero no en el campo de juego. Tampoco puede ejercer la dirección técnica, por lo que no podrá dar indicaciones", indicó el mandamás de la organización de América Latina. El ‘Muñeco’ no podrá usar ni siquiera el teléfono celular para hablar con su asistente técnico, por lo que la organización deberá estar pendiente de lo que haga Gallardo en el sitio en donde se sentará a mirar la final de vuelta.



Continuando con Domínguez respondió por las críticas de D'Onofrio sobre la suspensión del 'Muñeco': "Rodolfo volvió a conversar conmigo y está invitado a proponer cambios en el reglamento".



La sanción al DT 'Millonario' fue por salir tarde al campo de juego. "Se puede rever el hecho de que porque un equipo salga tarde sea expulsado el entrenador, pero el horario hay que respetarlo", declaró Domínguez.



Luego continuó: "Todo reclamo lo tomamos bien, porque los clubes tienen que ser parte de la organización de los campeonatos. Además, siempre hay que adecuar los reglamentos a medida que se juegan los torneos". Y aclaró: "Yo soy parte de la institución, pero no la institución. El Tribunal Disciplinario (el ente que ataca los fallos) es totalmente independiente y fue elegido por votos con representación de los clubes".