Boca no quiere jugarlo, pese a que el presidente de la CONMEBOL asegura que se juega la final en el Monumental de Núñez. En la previa del River Plate vs. Boca Juniors , y luego de las declaraciones del presidente Alejandro Domínguez, el dirigente Xeneize, César Martucci, lanzó un durísimo mensaje a la organización sudamericana a solo horas del partido. Boca no entiende como disputarse una final, cuando uno de sus jugadores se encuentra en camino a una clínica para revisarse el ojo que fue afectado el sábado por la tarde.



“Obligarnos a jugar después de esto, a pesar de todo el esfuerzo puesto para postergarlo por la salvaje agresión y protección policial insuficiente. Evidentemente la CONMEBOL nos quiere perjudicar. Tenemos que mostrar que nosotros ganamos en una cancha y no en un escritorio”, escribió el dirigente a través de su cuenta de Twitter, hecho que fue replicado por varios medios internacionales, haciendo eco que Boca pedirá que no se juegue hoy el partido.



Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, aseguró que sus homólogos de River, Rodolfo D'Onofrio, y de Boca, Daniel Angelici, acordaron "un pacto de caballeros" para suspender el partido y disputarlo el domingo a las 20H00 GMT.



"No estamos en situación de jugar, nos están obligando a jugar el partido", lamentó minutos antes del anuncio de la CONMEBOL el ídolo 'xeneize', Carlos Tevez, uno de los más afectados por la inhalación de los gases según las imágenes de televisión.



El exdelantero de la Juventus salió del vestuario boquense en compañía del volante Fernando Gago, otro de los referentes del plantel, para dialogar con la prensa que aguardaba en uno de los pasillos contiguos.



Tras el anuncio de la postergación del partido para el domingo, varios incidentes de hinchas de River con la policía se registraron en las afueras del Monumental, mientras quienes se encontraban en el estadio fueron abandonado el recinto sin ocasionar desmanes. ¿En qué quedará todo al final?





César Martucci, dirigente de Boca, y un fuerte mensaje contra la Conmebol. ¿Se definirá en la cancha o en un escritorio? pic.twitter.com/f6Lkp619d1 — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) 25 de noviembre de 2018