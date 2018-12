Lionel Messi hará presente en el Superclásico de la final de la Copa Libertadores 2018. A cuatro días de jugarse el River Plate vs. Boca Juniors , Leo no será el único futbolista argentino que hará presente en el Santiago Bernabéu. Como era de suponerse, también habrá otros futbolistas que se sienten en una de las butacas del estadio del Real Madrid para ver el partido de vuelta, que por incidentes no pudo jugarse en el estadio Monumental de Núñez.



En representación del Leganés de España, los argentinos Jonathan Silva y Ezequiel Muñoz, ambos ex Boca Juniors, más Guido Carrillo y Mauro Dos Santos, y resta confirmar si se sumará Mauricio Pellegrino, el técnico del equipo. Igual, ya son cuatro y uno por confirmar.



Por el lado del Atlético de Madrid, es seguro que asistirá Ángel Correa, aunque lo que todavía no se sabe es si lo hará junto al ‘Cholo’ Simeone o en soledad. Además, yéndonos a otro país, hay un futbolista importante de la Serie A que reservó su entrada: Mauro Icardi. Todo un lujo de espectadores que no quieren perderse el encuentro entre ‘Xeneizes’ y ‘Millonarios’.



En otras palabras, habrá al menos seis argentinos acompañando a Lionel Messi en la final de la Libertadores. Por otro lado, no contando el tema de compatriotas de Leo, se confirmó que Cristiano Ronaldo no viajará de Turín a Madrid para ver el Superclásico. Una pena.