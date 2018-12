El Real Madrid anunció este sábado que dispone de un cupo reservado de entradas para la final de la Copa Libertadores entre River y Boca que se disputará el próximo domingo en el estadio Santiago Bernabeu, que ha puesto a disposición de sus socios.



Los socios del Real Madrid podrán adquirir, hasta el final de las existencias, una entrada y otra más para un acompañante, que debe solicitarse en la oficina "on line" del club, desde las 09.00 hasta las 18.00 horas de mañana, domingo.



"Le informamos que el Club ha acordado con la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) que los socios del Real Madrid puedan adquirir un cupo limitado de entradas", indica el comunicado de la entidad blanca, que no ha precisado el número de localidades con las que cuenta.



"La compra de entradas estará disponible, hasta agotar existencias, desde las 9:00 hasta las 18:00 horas del domingo 2 de diciembre exclusivamente a través de nuestra Oficina on line de Atención al Socio, y podrán adquirir una localidad para socio más otra de acompañante", añade la nota.



El partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores, entre el River Plate y el Boca Juniors, se jugará en el estadio Santiago Bernabéu, el domingo 9 de diciembre, por decisión de la Conmebol, después de que fuese aplazado el pasado sábado tras sufrir un ataque el autobús del conjunto "xeneize" cuando se dirigía al estadio Monumental.



Fuente: EFE