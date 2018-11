River vs Boca | El equipo 'Xeneize' presentó este domingo a Conmebol la solicitud de suspensión de la final de la Copa Libertadores 2018. Sin embargo, los dirigentes han pedido a los jugadores que estén listos en caso el ente del fútbol sudamericano rechace la solicitud.



Claro está que en Boca Juniors ya no quieren jugar la final de la Copa Libertadores. No obstante, saben que tendrán que acatar cualquier decisión tome. Y hasta el momento, la Conmebol solo piensa en la disputa del partido en el Monumental.



Consciente que Conmebol podría rechazar el pedido de suspensión, los jugadores de Boca han recibido la orden de alistarse para el partido. No quieren estar desprevenidos para cuando les toque partir a la casa de River.



Por orden de la Conmebol, River y Boca se enfrentan en la final de la Copa Libertadores 2018 desde las 3 de la tarde (hora peruana y 5:00 p.m. en Argentina), será transmitido para toda América Latina a través de FOX Sports.