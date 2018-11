Nos encontramos a tres días de la final de vuelta de la Copa Libertadores 2018. Ya se vive a pleno el partido de River Plate vs. Boca Juniors en Buenos Aires y otras provincias de Argentina. Posiblemente haya personas que ya no salgan de su casa y se preparen para ver un encuentro que en aquel país es catalogado como la ‘Final del Siglo’. Quien gane (River o Boca) tendrá una paternidad que se comentará durante años, pero antes del partido… habría ver cómo encontrará el clima esa tarde en el Monumental de Núñez. ¿Habrá lluvia?



El Servicio Meteorológico Nacional prevé para el día sábado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una temperatura mínima de 14° y una máxima de 24°. No se esperan precipitaciones. Y agrega algunas precisiones para la tarde porteña: nubosidad variable. Vientos moderados del sudeste, cambiando a leves del este. Una fuente del organismo que depende del Ministerio de Defensa de la Nación le aseguró a al diario Olé: "Habrá buen tiempo, buenas condiciones meteorológicas". Parece seguro el Superclásico.



La página The Weather Channel, asimismo, describe el día como parcialmente nublado y despejado por la noche, con una temperatura máxima de 22° y una mínima de 14°, precipitaciones de 10%, vientos desde el SE.



AccuWeather, por su parte, computa una máxima de 23° y 13° de mínima, con un cielo parcialmente soleado y sin probabilidad de precipitaciones. Vientos a 17 km/h con ráfagas de 24 km/h. Parece que tener un River Plate vs. Boca Juniors asegurado para ese día.